С начала 2022 года жители Северо-Запада совершили безналичные платежи через Сбербанк на общую сумму свыше 600 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

За 11 месяцев 2022 года на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил 620 млрд рублей – на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (367 млрд рублей), Архангельская (41 млрд рублей) а также Калининградская (почти 40 млрд рублей) области.

Как и годом ранее, в 2022 году преобладают платежи за коммунальные услуги (208 млрд рублей), сотовую связь и телеком (82 млрд рублей). На третьей строчке бюджетные платежи – 42,5 млрд рублей с начала года. За услуги образования жители Северо-Запада заплатили порядка 31 млрд рублей за отчетный период.

Среди дистанционных способов оплаты по-прежнему наиболее популярен СберБанк Онлайн. Объём платежей в онлайн-банке с начала года составил почти 450 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.