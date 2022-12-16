«Золотые слитки и связи с Украиной»: Чем известна «банда онкологов», осужденная в Петербурге за кражу лекарств от рака

У семейной пары из Петербурга нашли целый склад препаратов ФОТО: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Банда медиков» - так прозвали в прессе медсестер, которых в октябре 2020 арестовали за незаконную торговлю лекарствами от рака. По версии следствия, они экономили дорогие препараты на пациентах, а потом передавали их организаторам схемы – безработной семейной паре из Петербурга. (Подробно о схеме мошенничества «КП-Петербург» уже рассказывала, - прим. Ред.)

Часть похищенных препаратов, как полагают силовики, члены "банды" продавали на Украину, но еще до начала спецоперации. И, судя по всему, за немалые деньги. У супругов, которые организовали схему, полиция нашла имущество, которое могло посоревноваться с каким-нибудь американским рэпером – 100 золотых слитков, коллекционные золотые монеты, несколько квартир в элитных домах, недвижимость заграницей и дорогие иномарки. Правда, все это, нажитое непосильным трудом супруги увидят нескоро – 15 декабря 2022 года им был вынесен приговор.

"Банда" медиков зарабатывала на перепродаже ворованных лекарств ФОТО: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Мужчине вменяли семь эпизодов мошенничества, за это суд назначил ему 3 года и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима. Еще по 13 эпизодам он был оправдан ввиду непричастности. Его супруга получила 2,5 года колонии общего режима, но суд отсрочил отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Впрочем, рука Фемиды в этот день вознеслась не только над организаторами схемы, но и над остальными 11 участниками, среди которых медсестры ведущих онкологических клиник Петербурга. По версии следствия, действовала эта команда весьма слаженно.

Деньги пара хранила в золотых слитках ФОТО: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Организованная группировка характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций соучастников, постоянством форм и методов преступной деятельности, - отмечают в Объединенной пресс-службе судов. – Они похитили препараты, предназначенные для лечения пациентов, на общую сумму 11 миллионов 491 тысячу рублей.

Преступную схему раскрыли еще в 2020 году ФОТО: ГУ МВД по СПб и ЛО

Признать свою вину решился лишь один из участников «банды». Четверо из них отделались штрафов в 90 тысяч рублей и были освобождены в связи с истечением срока давности преступления, пятеро получили условный срок, и лишь еще двое, помимо организаторов, отправились в колонию.

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