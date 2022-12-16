«Новогодняя почта» «Петербургского дневника» возвращается на Дворцовую площадь

Все желающие совершенно бесплатно смогут отправить поздравления в любую точку России. Фото предоставлено организаторами.

Каждый день с 19 по 30 декабря, с 17:00 до 21:00, на Дворцовой все желающие смогут совершенно бесплатно отправить новогодние и рождественские поздравления в любую точку России.

Проект проходит второй год подряд, но в этом году подход к созданию открыток стал другим: теперь они по-настоящему авторские. Для этого издание «Петербургский дневник» совместно с компанией «Газпром», газетой «Вечерний Санкт-Петербург» и компанией «Почта России» провели конкурс среди учащихся художественных школ и студентов профильных вузов: в результате было выбрано шесть лучших вариантов новогодних открыток.

«Мы рады приять участие в этом проекте, потому что новогодний конкурс объединяет петербургские традиции и творчество. Классические дворцы и уже узнаваемый образ современной архитектуры Санкт-Петербурга в работах художников, воплощенных в виде новогодних открыток, станет отличным подарком. А пожелания, написанные от руки и отправленные прямо с праздничной Дворцовой площади, передадут тепло и новогоднее настроение адресату», — подчеркнул директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

«В прошлом году через «Новогоднюю почту» «Петербургского дневника» было отправлено более 20 тысяч открыток и к почтовым ящикам выстраивались очереди. Мы учли этот опыт, поэтому решили расширить пространство «Новогодней почты» и установить сразу два почтовых ящика, чтобы посетителям было удобнее. Кроме того, в этом году наша почта будет работать на час дольше», – рассказал генеральный директор и главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Торжественное открытие «Новогодней почты» состоится 20 декабря в 18:00.

В пространстве «Петербургского дневника» будут работать помощники Деда Мороза – раздавать открытки и фотографироваться со всеми желающими.

Почетными гостями станут первые лица города и воспитанники одного из детских домов Санкт-Петербурга.