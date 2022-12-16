Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире Радио «КП» подвел итоги года: Забил два шикарных гола и загадаю желание

Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире Радио «КП» подвел итоги года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава петербурсгкого Законодательного собрания Александр Бельский подвел итоги уходящего 2022 года. В эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) передачи «Про100 новогодний марафон» 16 декабря 2022 года спикер рассказал, чем ему запомнился уходящий 2022 год.

- Самое классное, что произошло - я забил два шикарных гола. Играл за команду правительства. Один из них забил на форуме, - поделился Бельский личными победами. - Самый кайф, что кто-то включил камеру и записал этот момент. И я теперь могу пересматривать видео. Класс!

Но вернувшись от личных радостей, парламентарий отметил, что 2022 года, конечно, оказался непростым. Несмотря на многое, в Петербурге, как и во всей стране, появились новые возможности для производства.

- Если убирать все моменты, которые связаны с негативом, то, с моей точки зрения, открывается сторона серьезных возможностей для производства, технологий, - сказал Бельский.

Александр Бельский добавил, что на Новый год всегда обязательно загадывает желание.

- Мне кажется, привычка загадывать желание, у нас с детства. И не важно, веришь ты в это или нет, но все равно проговариваешь в мыслях что-то заветное.

В рамках темы марафона, Бельский вспомнил и о том, как был пионером. Парламентарий отметил, что организация в детстве ему очень нравилась. Помимо того, что пионерия учила патриотизму - это была хорошая социальная школа, которая учила общению и дружбе.

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