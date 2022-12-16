Петербургскому лицею №369 присвоят имя Героя России Александра Жихарева

Мужчина защитил целую роту ценой собственной жизни. Фото: Скриншот

Памятную доску Герою России Александру Жихареву установили на здании лицея №369 в Петербурге. Военнослужащий окончил эту школу в 2009 году, и теперь его имя навсегда занесено в списки 11 «А» класса. Позже лицею будет присвоено имя Героя России Александра Жихарева.

Командир роты специального назначения Александр Жихарев служил в Сирии. И когда началась специальная военная операция, он в первые же дни отправился в зону боевых действий. О подвиге мужчины в своем телеграмм-канале написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Один из боев для подразделения Александра был тяжелым. Капитан Жихарев отдал приказ личному составу отходить, а сам остался прикрывать. Отходя последним, он получил смертельное ранение, - написал глава города.

В тот день командир роты в одиночку уничтожил 10 националистов. Позже военнослужащий был удостоен звания Героя Российской Федерации. У мужчины остался сын Александр. В 2023 году он пойдет в первый класс того же лицея, который когда-то закончил его отец.

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