Самый высокий Дед Мороз страны, новогоднее чудо Андрея Урганта и пионер Семен Альтов: Как прошел «Про100 новогодний марафон» на радио «КП»

Вместе с друзьями, артистами и музыкантами провожаем 2022-ой год в традиционном радиомарафоне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Его ждали больше всего на свете, больше чем собственного дня рождения. И готовились тоже заранее: бегали по всем магазинам в поисках сырокопченой колбасы, баночки красной икры и конфет. Из чулана доставали засоленные огурчики и грибы, елку наряжали дождиком из металлической фольги и стеклянными игрушками. Это был Новый год по-советски! Нахлынула волна ностальгии? Вот и на нас тоже. Поэтому предновогодний радиомарафон «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) мы посвятили воспоминаниям о прошлом и не забыли о будущем. Встречайте – «Про100 марафон».

ЗА ВЕСЕЛЬЕ, ТОВАРИЩИ!

Почему «Про100 марафон»? А потому что в 2022-году отмечается сразу несколько столетних юбилеев. Образование СССР, движение пионерии, отечественный джаз и первое применение инсулина - с момента всех этих событий минул целый век. Как это все совместить? Да легко. Мы попробовали и у нас это улетно получилось.

Пионерскую тематику выдержали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и положено, ностальгический огонек не обошелся без советских атрибутов: настольный хоккей, совсем, как в детстве, проигрыватель с пластинками, плакаты с лозунгами. Но с нашими – «комсомольскими». Гостей встречали пионеры, готовые всегда прийти на помощь.

- За работу, товарищи. Точнее, за веселье!

Четыре часа эфира – дело не простое, но по плечу нашим ведущим Алесе Крупаниной, Ольге Маркиной и Дмитрию Делинскому. Под известным лозунгом «На зарядку становись» первым в студию пошел спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский. 2022 год председателю запомнился новыми и спортивными победами.

Спикер ЗакСа Александр Бельский в этом году увлекся футболом, чему безумно рад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Самое классное, что произошло - я забил два шикарных гола. Играл за команду правительства, - с восторгом поделился Бельский личными победами. - Самый кайф, что кто-то включил камеру и записал этот момент. И я теперь могу пересматривать видео. Класс!

Но что греха таить, о злободневном тоже хочется спросить. Уборка снега в Петербурге не дает расслабиться даже в праздничной обстановке. Александр Бельский сообщил, что с 1 января в городе начнется перевод системы на советские рельсы. Во времена СССР не было системы тендеров, никто не разыгрывал контракты на уборку. И все точно знали, где и сколько дворников есть в наличии. А нынче иногда бывает так, что победитель конкурса получивший подряд, вообще не имеет персонала в штате.

- Сейчас мы как раз переходим на систему, которая была при СССР, город будет все убирать сам, а не ресурсами компаний. Переход начнется с 1 января и займет где-то шесть месяцев. Я считаю, что ситуация к лучшему начнет меняться уже с Нового года, - заявил спикер ЗакСа.

ЗАОКТЯБРИЛО В ДЕКАБРЕ

Мы ведь не только по советскому новому году ностальгировали, но и о пионерии вспоминали. Носил красный галстук сатирик Семен Альтов. Пришел к нам в гости, правда, без него. Но комик был и октябренком, и пионером и даже председателем отряда. Куда могла завести эта дорога, Альтов сам до сих пор фантазирует.

- Передо мной открывалась серьезная карьера. Сейчас бы перед вами сидел совсем другой человек. Но я выбрал другой путь, - заявил Альтов. – Нужны ли сейчас нам пионеры? Думаю в одну и ту же реку два раза не войти. Хотя, нашей молодежи нужно то, что будет их объединять. Это должно быть что-то такое умное, что будет будоражить их фантазии и зажигать.

Семен Альтов считает, что возвращать пионерию не нужно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следом за Альтовым в студию «ворвался» актер Андрей Ургант. О комсомольцах он вспоминает с гордостью. Больше всего артисту нравилось, что идеология прививала дух коллективизма и взаимовыручки. Он и сам, как воспитанный на этой идеологии, до сих пор приходит на помощь к тем, кому она нужна.

- Я бы назвал это самым счастливым событием этого года. Недавно мне звонят мои соседи по даче и говорят, мол съехали из садового домика цыгане и оставили собаку, привязанную к будке, надо бы посмотреть. Я поехал и посмотрел. И увидел глаза брошенного человека. Именно не собаки, а человека. У него на морде было написано, что он Федя. Я ему сказал, «Ну что, Федя, поехали ко мне», и мы поехали. Теперь живет у меня, - поделился трогательной историей Ургант.

С Андреем Ургантом случилось предновогоднее чудо - он нашел друга. Спас собаку, которую бросили хозяева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий вспомнил, кем наряжался в детстве на утренниках. В детском саду был зайчиком, как и все другие мальчишки. Но был один образ, который запомнился больше всего.

- У меня есть потрясающая фотография, где я на утреннике в детском саду в русской народной рубашке. В расшитой, в расписной красной рубахе, - поделился Запесоцкий. - Но самый лучший Новый год был у меня всегда в Ленинграде. Здесь самые потрясающие праздничные елки, на которые было тяжело попасть. Одна из них проводилась во Дворце пионеров. Но моя мама и отчим доставали для меня контрамарки. Еще здесь всегда были изумительно добрые люди.

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий вспомнил, кем наряжался в детстве на утренниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ ИГРА?

А вот для знатока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов этот год стал годом открытия. Он открыл для себя соцсети, завел себе странички там и активно их ведет. Заметил, что люди в Интернете злее, чем в жизни. В Новом году желает всем стать чуточку добрее.

- Мы в последнее время все думаем о каких-то сложных материях. Мы ушли в философию. А ведь философия жизни она предельно простая. Будьте добры, будьте радостны и все будет гораздо проще. Будьте внимательны к своим соседям и близким, - сказал он.

Куда без Дедушки Мороза в Новый год. А у нас был самый высокий в стране! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какой же Новый год и без Дедушки Мороза. Волшебным посохом стучит, пригибается на входе. И не потому что старенький, а потому что шапка дедушки достает почти до потолка – в гостях у нас не просто известный всем старец, а самый высокий в России Дедушка Мороз. Рост его два метра двадцать сантиметров. Коренной петербуржец, к слову.

Пусть публика и взрослая, от детских игр отказываться никто не стал. Все как на утреннике, пришлось рассказывать стишки за подарки от Дедушки Мороза. Пока волшебник отдыхал от хороводов, мы узнали, где он прячется весь год.

- Да где же я могу прятаться. Я езжу по стране и наблюдаю за всеми вами. Смотрю, кто хорошие поступки совершает, а кто плохие. А в конце года делаю выводы, кому дарить подарки. Так что у Дедушки всегда есть работа, - лихо ответил самый высокий в России Дед Мороз.

Впервые звучали в акустике группа ШиzZлонг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чем же еще заканчивать вечеринку как не рок музыкой. В эфире зажигает Николай Кочнев и его группа ШиzZлонг. Впервые звучат в акустике.

- Я помню, что в Петербурге Новый год был всегда очень снежным. Сейчас погода чем-то напоминает те времена. Обязательно елка на Дворцовой, гирлянды и дождик. Сейчас уже не те ощущения, мы повзрослели. Я стараюсь хранить в себе эти детские чувства, чтобы любить этот праздник, - поделился эмоциями после эфира Николай Кочнев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ ДНР

На «Про100 марафоне» подарки не только получали, но и дарили. Дарили их нашим слушателям. Каждый час в эфире разыгрывали призы: кофеварки, часы, электронные книги. Борьба была нешуточной, но честной. Самые быстрые стали обладателями наших призов.

Но и это еще не все. Чудеса творились вне радийной студии. В этом году «Комсомолка» решила запустить свою «Елку желаний», чтобы сделать счастливыми детишек из Донецкой народной республики. На елку повесили желания и мечты маленьких жителей Горловки, осиротевших или пострадавших от военной агрессии, и ребят из многодетных семей.

За подарки Дедушки Мороза гостям пришлось вспоминать детские стишки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель ЗакСа Александр Бельский сорвал открытку с мечтой Софии, девочка увлекается рукоделием и хочет получить планшет, алмазную мозаику и картину по номерам. Что ж, будет исполнено.

А член клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов порадует 16-летнюю Викторию. Она скоро оканчивает школу и хочет стать визажистом. У Дедушки Мороза попросила кейс с косметикой.

Гостей «Про100 марафона» объединяет и ностальгия по советскому Новому году, и любимая газета «Комсомольская правда». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неожиданно для всех в гости «забежала» радиослушательница Марина Лубинец, которая узнала о нашей «Елке желаний» из эфира. По телефону мы сорвали для нее шарик с желаниями и спустя пару часов она принесла подарок для пятилетней Мирославы. Девочка мечтала получить на Новый год большого мягкого кота, набор маркеров и бантов. Скоро мы передадим все подарки своим адресатам.