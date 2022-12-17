Пожар охватил 300 квадратных метров частного дома и сарая на севере Петербурга

Огонь охватил 300 "квадратов" частного дома в Парголово Фото: СОЦСЕТИ

Мощный пожар произошел на севере Санкт-Петербурга рано утром 17 декабря 2022 года. В шестом часу утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в частном доме в Парголово. За считанные минуты огонь охватил не только дом, но и его мансарду, а также сарай, который находится рядом. В общей сложности площадь пожара порядка 300 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 05:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, улица Хабаровская, дом 13. Горят сараи и одноэтажный с мансардой частный дом на общей площади 300 квадратных метров, - сообщили спасатели.

Прибывшие на место спасатели сразу же подняли ранг пожара до номера 1 БИС, так как вокруг горящего дома находились еще дома в опасной близости. С огнем боролись 32 человека личного состава МЧС и восемь пожарных машин.

Только спустя полтора часа спасателям удалось локализовать пожар, а спустя еще 40 минут полностью потушить пламя.

По предварительным данным пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.