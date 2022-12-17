Рождественская ярмарка открылась в Петербурге 17 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздник к нам приходит. Центр Санкт-Петербурга 17 декабря 2022 года превратился в настоящую сказку. На Манежной площади развернулась грандиозная и красивейшая рождественская ярмарка. Хоть украшения и такие же, как были последние два года, все равно они создают невообразимое ощущение волшебства, праздника и таинства.

- Сияющие гирлянды, сказочные декорации, зимние аттракционы — темой ярмарки вновь станет сказка Гофмана «Щелкунчик», - рассказали в правительстве Северной столицы.

Первый день рождественской ярмарки пройдет празднично и запоминающе. Для петербуржцев и гостей города выступят шарманщики, гимнасты, жонглеры и другие артисты. Атмосферу дополнят фотозоны, рождественская елка и деревянные домики. Во время прогулки здесь можно купить безалкогольный глинтвейн, чай или какао, чтобы согреться, а также перекусить.

Также снова откроется каток и большая катальная горка. Для детей снова начнет курсировать паровозик и запустится большая венецианская карусель.

Праздничное оформление площади будет радовать петербуржцев до 9 января.