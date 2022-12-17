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Общество17 декабря 2022 7:48

Рождественская ярмарка открылась в Петербурге 17 декабря

Сказочная атмосфера на площади и каток будут радовать горожан до конца новогодних выходных
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Рождественская ярмарка открылась в Петербурге 17 декабря

Рождественская ярмарка открылась в Петербурге 17 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздник к нам приходит. Центр Санкт-Петербурга 17 декабря 2022 года превратился в настоящую сказку. На Манежной площади развернулась грандиозная и красивейшая рождественская ярмарка. Хоть украшения и такие же, как были последние два года, все равно они создают невообразимое ощущение волшебства, праздника и таинства.

- Сияющие гирлянды, сказочные декорации, зимние аттракционы — темой ярмарки вновь станет сказка Гофмана «Щелкунчик», - рассказали в правительстве Северной столицы.

Первый день рождественской ярмарки пройдет празднично и запоминающе. Для петербуржцев и гостей города выступят шарманщики, гимнасты, жонглеры и другие артисты. Атмосферу дополнят фотозоны, рождественская елка и деревянные домики. Во время прогулки здесь можно купить безалкогольный глинтвейн, чай или какао, чтобы согреться, а также перекусить.

Также снова откроется каток и большая катальная горка. Для детей снова начнет курсировать паровозик и запустится большая венецианская карусель.

Праздничное оформление площади будет радовать петербуржцев до 9 января.

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