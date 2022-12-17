Первая оттепель наступит в Петербурге 19 декабря

Оттепель начнется в Петербурге 19 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первая половина декабря в Санкт-Петербурге прошла очень ровно. Ни сильных морозов, ни оттепелей. Зато сейчас погода нагонит все. В ночь на 18 декабря 2022 год Северная столица переживет самые минимальные температуры с начала сезона, а с понедельника, 19 декабря, наступит оттепель. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Предстоящая ночь в Санкт-Петербурге может стать самой холодной с начала сезона. По нашим расчетам, минимальная температура воздуха опустится до минус 11-13 градусов, а по области ожидается минус 10-15, а в отдельных районах подморозит до минус 20, - рассказал синоптик.

Но холодное вторжение окажется коротким. Уже к вечеру 18 декабря в Петербурге пойдет легкий снег и новый фронт повысит температуру до 3-5 градусов ниже нуля. А начиная с 19 декабря начнется рост температуры и придут первые зимние оттепели. На градуснике ожидается от нуля до плюс 2 градусов.

Визит атлантического тепла будет очень коротким, уже во вторник утром осадки перейдут в небольшой снег, образуется гололедица, и подморозит до минус 4-6 градусов, слабые морозы ожидаются и во вторник днем.

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