Доступная, дорогая и незаменимая: что происходило с ипотекой в Петербурге в 2022 году

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Под конец года ипотека в Петербурге ставит рекорды — на рынке новостроек доля сделок с использованием ипотечного кредита превысила 90%. А это значит, что 9 из 10 горожан приобретают новое жилье не за свои деньги, а с привлечением банковских средств. Самый бурный рост демонстрирует ипотека по госпрограммам. К примеру, в ноябре 2022 года в Петербурге только Сбер выдал льготных кредитов на 17 млрд рублей. Чем еще запомнится уходящий «ипотечный год», как меняются условия жилищных займов и о каких моментах важно знать будущим покупателям квартир, разбираемся вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик.

СТРАШНЫЙ СОН ЗАЕМЩИКА

Все, кто планировал брать ипотеку весной 2022 года, запомнят это время навсегда. В марте 2022 года ключевая ставка Центробанка подскочила до 20%, что сразу привело к удорожанию жилищных займов. Вне специальных программ взять ипотеку можно было под 19 – 20% годовых и выше. Само собой, желающих оформить кредит на новых условиях практически не было. Ипотечные программы с господдержкой изменились не так радикально, ставка по льготной ипотеке выросла лишь до 9%. Остались и субсидии, которые можно направить на приобретение жилья. Кроме того, появилась новая IT-ипотека. Постепенно ключевая ставка ЦБ снижалась, и вслед за ней доступнее становилась ипотека.

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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА НА ФИНИШЕ

В 2022 году россияне (и петербуржцы тоже) стали тратить на выплаты по ипотеке меньше. Если в ноябре 2021 года заемщики выделяли в среднем 37,5% дохода на ежемесячный платеж по жилищным займам, то в ноябре 2022 года эта доля снизилась до 30,3%. Такие данные приводит Сбер.

Сделать ипотеку более доступной помогли низкие ставки «Господдержки», семейной и IT-программ. Однако в 2023 году условия программы с господдержкой изменятся. 15 декабря Президент РФ Владимир Путин озвучил, как это у нас водится, две новости: хорошую - о том, что программу продлят до 1 июля 2024 года. И не такую радостную: ставка ипотеки с господдержкой вырастет до 8%. Так что, если покупка новой квартиры в планах была, лучше это сделать прямо сейчас. О том, как получить льготный кредит на жилье, можно прочитать во всех подробностях в журнале Домклик.

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СТАВКИ В НОЛЬ: ХОРОШЕГО ПОМАЛЕНЬКУ

В 2022 году застройщики стали все чаще предлагать клиентам очень выгодные акции — купить новое жилье в ипотеку по ставке 1%, а то и вовсе под 0,1% годовых. Привлекательная ставка по ипотеке получается в результате совместных программ банков и застройщиков, причем скидки применяются и по базовым программам, и по ипотеке с господдержкой.

Такие предложения сразу же стали очень популярными у заемщиков. К примеру, в июне 2022 года у Сбера в общей сумме выданных кредитов на новостройки почти 40% пришлось именно на ипотеку с субсидированием от застройщика. Однако Минстрой рекомендовал застройщикам ввести другие программы вместо ипотеки под 0,1%. Мол, ипотека с субсидией по низким ставкам может нести риски не только для заемщиков и банков, но и для всей финансовой системы. В планах Центробанка ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по околонулевым ставкам или применить ограничения на выдачи.

Опять же, если этот вариант займа вас устраивает (напомним, при «околонулевых» ставках стоимость самой квартиры обычно становится больше, чем при традиционной ипотеке) — ловите момент.

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ИПОТЕЧНЫЙ БУМ

С учетом всего происходящего, к концу 2022 года петербуржцы подошли в состоянии высокой ипотечной активности. Горожане берут жилищные займы, что называется, по максимуму — их не останавливает даже возможность внести совсем небольшой первоначальный взнос. Об этом говорит статистика выдачи ипотеки в Сбере. Люди хотят сохранить свои сбережения и «поймать» низкие ставки, которые в 2023 году могут вырасти. Если подать заявку на ипотеку сейчас, то после ее одобрения низкая ставка будет зафиксирована. У заемщика останется целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке.

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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Если ипотека с господдержкой в 2023 году «подорожает», то приверженцев «Семейной» ждут более позитивные перемены. Владимир Путин пообещал расширить ее условия и включить в «зону действия» этой программы семьи с детьми до 18 лет, а не только с малышами как сейчас. Напомним, пока срок действия «Семейной ипотеки» продлен до 1 июля 2024 года.

Еще один повод для оптимизма: ипотека Сбера на завершение строительства дома стала доступна по льготной ставке в рамках госпрограмм. Кредит можно получить несколькими траншами или весь сразу. Первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости.

Ну а ипотека без поддержки государства, скорее всего, вернется к ставкам на уровне 10% годовых. Впрочем, прогнозировать что-то в нынешних условиях — дело неблагодарное. Участники рынка будут подстраиваться под текущую ситуацию, а она может быстро меняться.

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