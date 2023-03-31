Вредное граффити

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Нередко на стенах фасадов и парадных можно встретить очень опасные художества - рекламу наркотиков. Кроме банального вандализма, это еще и прямой призыв купить запрещенные вещества. При этом как-то наказать за информацию о местах сбыта пока нельзя. Это решили исправить депутаты Ленинградской области.

29 марта на 30-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва депутаты предложили внести изменения в административный, уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.

Согласно их инициативе информацию о местах продажи наркотиков приравняют к рекламе запрещенных веществ и увеличат за нее сумму штрафа. Теперь за адреса магазинов яда грозит административная ответственность в виде штрафа 40 000 рублей для физических лиц и до 1,5 миллиона для юридических. А если нарушитель снова взялся за свое, то ему светит уже уголовка.

- Мы имеем право показать Государственной Думе и Совету Федерации, что есть такая проблема и ее надо законодательно закрепить, - сказал один из авторов инициативы, руководитель фракции «Единая России» в ЗакСе Ленинградской области Олег Петров. - Сегодня публикуется много объявлений о продаже и рекламе наркотиков. На это нам указали работники наркоконтроля, и мы поняли, что надо решать эту проблему и ужесточить ответственность за такие действия.

На эту проблему уже обращали внимание депутаты из регионального отделения КПРФ. Однако это был не проект закона, а обращение на имя Михаила Мишустина с просьбой разобраться. Новая инициатива уже предлагает решение вопроса путем изменения административного и уголовного кодекса России. В результате предложение поддержали единогласно.