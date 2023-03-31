Согласованные зоны для рисования граффити появятся в Петербурге

Специалисты выдали более 500 предостережений художникам за незаконные граффити в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году специалисты объявили 538 предостережений нарушителям, которые изрисовали фасады зданий. Это на 7 процентов меньше нарушений, чем в 2021 году, но проблема все равно остается актуальной. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- В 2022 году приведены в надлежащее состояние фасады 495 домов. С 2020 года в городе проводится ежегодное мероприятие «Неделя чистоты». В рамках него фасады отчищают от незаконных рисунков, - говорится в сообщении ведомства.

Выявлять нарушителей помогает автономный мобильный комплекс контроля объектов городского хозяйства и благоустройства. На автомобиль установлена «умная» камера. Комплекс самостоятельно анализирует дефекты и передает эту информацию в ГАТИ.

- Вместе с тем, граффити, как направление уличного искусства, сегодня очень востребовано среди молодежи. И власти города должны принять это во внимание и относиться к этому серьезно, - отметил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Он поручил администрациям районов определить перечень адресов, где позже установят специальное оборудование для создания граффити. Даты его установки тоже будут определены районными ведомствами.

КСТАТИ

Легальные стены для граффити уже появились в Колпинском и Красногвардейском районах. Они расположены на территории парка «Зима-Лето» и возле молодежного центра «Квадрат».