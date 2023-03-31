Век учись: чем опасна доверчивость при совершении сделок и как защитить себя и близких

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

Телефонные звонки от мошенников регулярно получает каждый из нас. Это одна из разновидностей так называемой социальной инженерии - инструмента преступников, который стал особенно популярен в последние годы. Мошенник звонит по телефону и представляется специалистом банка или сотрудником правоохранительных органов. Далее он рассказывает человеку, что кто-то пытается получить доступ к его счету либо что его близкий попал в сложную ситуацию. И просит перевести деньги. Оказавшись под психологическим давлением, жертва фактически своими руками дает преступнику доступ ко всем своим персональным данным, в том числе указывает номера карт и счетов в банке.

- В Петербурге юридическая грамотность населения достаточно высока, но в нашем городе много пожилых людей. С возрастом человек становится мнительным и подвержен внушению, поэтому он нередко становится жертвой мошенников, - говорит президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

Большая часть мошеннических схем основана на введении жертвы в заблуждение. Неважно, делается это по телефону или при личном общении. Чтобы обезопасить себя и своих пожилых родственников, необходимо при совершении любых сделок, в том числе и с недвижимостью, привлекать квалифицированных специалистов - нотариусов.

- Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. Если нотариус подозревает неладное, например, что человек находится под влиянием, он откладывает удостоверение сделки или вовсе отказывает в совершении нотариального действия. А если усматривает явное мошенничество, может обратиться в правоохранительные органы, - продолжает Мария Терехова.

Впрочем, от ошибок не застраховано и молодое поколение, которое с готовностью пользуется цифровыми технологиями. Нередко бывает, что даже молодой и, как сейчас принято говорить, «продвинутый» человек, не особо задумываясь заполняет разного рода документы, бездумно кликает «согласен» без ознакомления с условиями соглашения. Некоторые «особо продвинутые» оформляют электронную квалифицированную подпись. Удобно, но в ряде случаев - небезопасно.

- Если вы оформили электронную подпись, сделайте все возможное, чтобы она не попала в чужие руки, иначе вы никогда не докажете, что не пользовались ею, - предупреждает Мария Терехова.

Так что наша безопасность по-прежнему в наших руках.

Слушайте радио «КП» 92,0 FM 31 марта в 18:03