Дожди и холод: Синоптики пророчат плохую погоду в апреле в Петербурге

Синоптики обещают дожди и холод в апреле в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зимняя погода слишком затянулась в Санкт-Петербурге. Под конец марта 2023 года в городе выпало столько снега, что кажется будто на дворе декабрь или январь, везде должны стоять елки в гирляндах. Но на самом деле уже весна. Увы, апрель больше тепла и радости петербуржцам не принесет. Синоптики обещают, что месяц будет дождливый и холодный. Об этом spb.kp.ru рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

- Ждать в наступающем апреле устойчивой, солнечной и жаркой погоды не стоит. На формирование погодных условий нередко будут оказывать влияние циклоны, смещающиеся с районов Атлантики, - отмечает синоптик.

В начале апреля погода будет холодной, даже с заморозками в ночное время, а днем не выше плюс 1 градуса. Поэтому снег будет таять очень медленно. Чуть потеплее будет примерно с 6 апреля. Там воздух может прогреться даже до плюс 5 градусов.

Отметим, что средняя температура воздуха в дневное время в апреле обычно около плюс 9 градусов, ночью 2 градуса тепла. По данным синоптиков апрель 2023 году будет холоднее. Особенно первая и третья декады месяца. Кроме того, в третью декаду возрастет циклоническая активность, а это значит, что дожди усилятся.