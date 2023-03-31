Завод Toyota в Петербурге передали в собственность России

Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобильный завод Toyota в Санкт-Петербурге теперь тоже перешел в собственность Российской Федерации. Как и бывший завод Nissan его отдали подведомственному Министерству промышленной торговли ФГУП "НАМИ". Об этом стало известно в пятницу, 31 марта 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе министерства.

- Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю, - сообщает министерство.

На данный момент завод простаивает. Однако, как отметили в министерстве, вскоре будут проработаны варианты для того, чтобы как можно скорее запустить производство. Что именно собираются выпускать уже на бывшем заводе Toyota, пока что не сообщается.

Напомним, что по такой же схеме бывший завод Nissan в Петербурге перешел сначала в собственность ФГУП "НАМИ", а после "АвтоВАЗ". Гендиректором производства недавно назначили Ивана Миронова. Вскоре на площадке собираются запустить производство автомобилей под маркой Lada.