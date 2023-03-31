Представители обувных предприятий России совершили рабочий визит в кластер легкой промышленности СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Представители пяти обувных предприятий Российского Союза кожевников и обувщиков посетили кластер легкой промышленности Петербурга, созданный Университетом промышленных технологий и дизайна в рамках ФП «Профессионалитет». Кластер базируется на площадке университетского Колледжа технологии, моделирования и управления.

В состав делегации вошли заместитель генерального директора Российского Союза кожевников и обувщиков Ирина Евсюкова, генеральный директор АО «Егорьевск-обувь» Сергей Сорокин, генеральный директор компании «Альмида» Дмитрий Дубровин, коммерческий директор направления «обувь» ПТК «Красная ветка» Дмитрий Спасов, главный технолог Йошкар-Олинской обувной фабрики «Техноавиа» Светлана Рожкова и специалист по кадрам ООО «АртакОбувь» Денис Шитиков.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Меня приятно удивило, что в России появилось место, где куют кадры для возрождения российской легкой промышленности. В ходе знакомства с преподавательским составом кластера мне очень понравился мотивационный подход к обучению студентов и увлеченность высококвалифицированных педагогов своей непростой работой. Порадовало, что обучение происходит на оборудовании самых известных брендов. Кластер - единственное место в России для подготовки кадров обувной промышленности. Обувная компания «Альмида», руководителем которой я являюсь, очень заинтересована в сотрудничестве с центром подготовки молодых кадров и совместной экспериментальной работе. Мы готовы всячески поддерживать кластер и предоставлять свои площади и опытных сотрудников для практики и наставничества. Хочу выразить благодарность коллективу университета за теплый прием, энтузиазм и высокий профессионализм», - комментирует генеральный директор компании «Альмида» Дмитрий Дубровин.

При знакомстве с организацией учебного процесса в кластере представители обувных предприятий отметили высокий уровень оснащенности производственных лабораторий современным обувным оборудованием, вовлеченностью студентов в процессы разработки и производства обуви, профессионализм педагогов. Отдельный интерес вызвали у промышленников исследовательская база кластера. Удобство обуви - не субъективный фактор, его можно выразить конкретными цифрами, их вычисляют в лаборатории биомеханики при помощи технологии захвата движения. Данные можно использовать для создания качественной удобной обуви. Сама по себе технология захвата движения не нова, но в промышленном производстве обуви ее еще не используют. Это вопрос будущего.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Очень приятно видеть заинтересованность и готовность коллег активно участвовать в процессе подготовки кадров для отрасли. Причем, предприятия готовы взаимодействовать с кластером уже на стадии профориентации школьников. Очень перспективным видится взаимодействие кадровой службы предприятий и приемной комиссии СПбГУПТД, совместное проведение дней открытых дверей на обувных фабриках. В рамках подобных мероприятий школьники и их родители увидят, какие современные оснащенные производства обуви есть в их регионах и узнают о возможности получить профессию, отправившись на обучение в кластер легкой промышленности Петербурга, созданный Университетом промышленных технологий и дизайна. Таким образом, фабрика не только знакомит выпускников школ со своим производством, но и предлагает им единым пакетом возможность обучения в кластере по целевому договору и гарантированное рабочее место после успешного окончания обучения», - рассказал руководитель кластера, генеральный директор Фабрики нестандартной обуви «Меркурий» Сергей Щербаков.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Своим впечатлением поделилась и заместитель генерального директора Российского Союза кожевников и обувщиков Ирина Евсюкова: «Концепция, заложенная в кластере, включающая в себя исследования, обучение и производство, поможет пробудить у студентов интерес к профессии, познакомить с новинками в проектировании и технологии современного обувного производства и, несомненно, даст предприятиям хорошо подготовленных специалистов, которых так не хватает в нашей отрасли».