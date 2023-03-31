Десять молодых химиков получили стипендии за свои научные разработки. Фото: пресс-служба «ФосАгро».

Добрая традиция компании «ФосАгро» награждать стипендиями лучших студентов Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева продолжается. В этот раз заслуженные награды получили десять талантливых молодых ученых.

В рамках сотрудничества с профильным вузом ФосАгро премирует тех, кто учится по программам, связанным с экологией и природопользованием, технологиями новых материалов и веществ. Все строго. Победители должны иметь высокие показатели в учебе, но и этого недостаточно. Нужно приложить также научные публикации в высокорейтинговых журналах и «проявлять заинтересованность в развитии проектов в области зелёной химии».

- Эта стипендия – пример синергии науки и частного бизнеса, - отметил и.о. ректора РХТУ Илья Воротынцев. - При участии нашего партнера - компании «ФосАгро» - студенты-менделеевцы имеют возможность проводить проектные исследования в современных лабораториях, в условиях, приближенных к реальному производству. «ФосАгро» создает прекрасный прецедент.

ФосАгро, впрочем, также имеет свой интерес в реализации программы. Ведь именно в этом вузе куются кадры, которые спустя несколько лет пополнят ряды лидера российской химической отрасли.

- Наша задача – объединять усилия науки и бизнеса, развивать уникальное научное наследие, - уверен Александр Шарабайко, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро».

Кстати, стратегическое сотрудничество компании и ведущего химико-технологического вуза расширяется из года в год. В декабре ФосАгро и РХТУ совместно наградили победителей Международной экологической олимпиады «Фундаментальные науки в интересах устойчивого развития», организованной под эгидой ЮНЕСКО. В Олимпиаде участвовали более 200 молодых учёных из шести стран СНГ.

Сотрудничество ФосАгро и РХТУ является частью комплексной поддержки ФосАгро молодых учёных. Скажем, за годы существования программы «Зеленая химия для жизни» международное научное жюри конкурса вручило гранты более 40 молодым исследователям из России и других государств.

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