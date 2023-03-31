Дети в роли разработчиков

Жюри хакатона. Фото: Алексей Громаков.

В Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга проходят итоговые события профориентационного проекта #НЕСЛОЖНО. Первым для школьников завершился образовательный трек «Информационные технологии». Его куратором выступил оператор Tele2, представители которого в течение года делились своей экспертизой с юными айтишниками.

Проект #НЕСЛОЖНО – это бесплатные профориентационные мероприятия для детей: лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии в профильные вузы и на производства, а также хакатоны. Академия и Tele2 помогают школьникам узнать больше о современных технологиях и определиться с будущей профессией в цифровом мире.

Фото: Алексей Громаков.

На этой неделе в формате хакатона в течение 6 часов команды школьников искали новые инструменты роста индекса потребительской лояльности в операторской рознице. В поисках нетривиальных решений участвовали дети в возрасте от 14 до 18 лет в составе 7 команд из образовательных учреждений Невского, Петроградского и Московского районов города.

«На хакатоне мы поставили перед школьниками реальную бизнес-задачу, над которой профессионалы рынка работают постоянно. В своих салонах Tele2 создает коллаборации, реализует маркетинговые акции, внедряет инструменты повышения качества обслуживания – делает все, чтобы клиенты высоко оценивали сервис компании в этой точке контакта. В ходе мероприятия мы с интересом наблюдали за рождением нетривиальных решений у команд, оказывали экспертную поддержку. Подходы ребят оказались действительно интересными и продуманными с точки зрения решения поставленной задачи, экономической окупаемости и общей эффективности», – прокомментировала Наталья Гафурова, руководитель направления по автоматизации продаж товаров и услуг Tele2.

Фото: Алексей Громаков.

Битва идей завершилась победой команды «Затейники» из школы-интерната №31 Невского района. Ребята предложили внедрить в фирменную сеть салонов оператора франшизу по ремонту смартфонов, чтобы увеличить сопутствующие продажи. Еще одна идея «Затейников» – создание стикеров Tele2 для соцсети «ВКонтакте», которые можно дарить посетителям салонов за покупки. Победители получили специальные призы, а все участники – ценные подарки и дипломы от Tele2 и Академии.

Фото: Алексей Громаков.

«В этом учебном году одной из центральных тем проекта #НЕСЛОЖНО стал трек «Информационные технологии». Эксперты Tele2 в полной мере погрузили школьников в работу телеком-компании и познакомили ребят с отраслью в целом. Прошедший хакатон стал заключительным мероприятием трека, научившим детей мыслить нестандартно, пробовать новое, создавать оригинальный контент», – подчеркнула Анастасия Прохорова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБНОУ «Академия цифровых технологий».