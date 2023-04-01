В марте солнце в Петербурге светило всего трое суток

Драгоценные часы солнца распределились на 21 день марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте солнце радовало своим присутствием петербуржцев 76, 5 часов - это всего трое суток. Распределились эти драгоценные часы на 21 день месяца. В прошлом году солнце было в Петербурге более частым гостем. В марте 2022 года оно светило 187, 7 часов, что в два с половиной раза больше. Вместо ярких лучей в этот раз жителей города радовал, или печалил, снег.

- Самые сильные осадки, да еще и в виде снега, выпали 29 марта, составив 13,3 мм. Надо отметить, что третья декада марта стала очень обильной на осадки - выпало 45,1 мм. Такого не было давно. За весь месяц выпал 81, 4 мм осадков, - отметил синоптик Александр Колесов.

Последний раз такое обилие осадков в Петербурге было в 1971 году. Тогда за месяц выпало 83,6 мм. Так что это почти рекорд.

Что касается температуры воздуха, то тепло в городе, оказывается, было, хотя глядя в окно этого и не скажешь. Так, самый теплый день был 20 марта. Тогда столбик термометра дотянулся до отметки в +10,4 градуса. На десять дней раньше была и самая холодная ночь с температурой в -17,3 градуса.