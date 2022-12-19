Собирал деньги с водителей без чеков: в Петербурге осудили топ-чиновника Городского центра управления парковками

Чиновник центра управления парковками клал в карман деньги, собранные с водителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд признал виновным в мошенничестве бывшего начальника управления контроля эксплуатации и техобслуживания Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга. Теперь экс-чиновник будет должен вернуть больше миллиона нечестно нажитых рублей.

- В период с июля по октябрь 2017 года, используя свои служебные полномочия, похитил более 1,3 млн. рублей. Осужденный давал указание подчиненным без оформления кассовых чеков собирать деньги с автовладельцев за пользование парковками, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Известно, что нелегальная работа шла на платных парковках на Прудовой улице и в Предпортовом проезде.

Сами контролеры, по версии следствия, о преступных намерениях начальника ничего не знали. Но вместо бухгалтерии, сдавали деньги ему напрямую. Позднее мошенничество вскрылось и на чиновника завели уголовное дело.

Статья за мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Кроме наказания, по приговору суда мужчина должен вернуть те самые 1,3 миллиона рублей в казну Петербурга.

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