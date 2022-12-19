Передовые технологии и объединение усилий: как россиян защищают от телефонных мошенников

Сергей Кузнецов. Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Несмотря на уход из России Visa и MasterCard, телефонные мошенники находят способы вывода денег со счетов россиян. По данным за IV квартал 2022 года, основной канал вывода средств по схемам профессионального мошенничества - карты российских банков (примерно 59%). Об этом в интервью "Известиям" заявил зампред "Сбера" Сергей Кузнецов. Он также добавил, что 2022 году в связи с проведением спецоперации мошеннические call-центры релоцировались к западным границам Украины, а также, по некоторым признакам, в Польшу, Германию и Великобританию. Украденные деньги идут на финансирование ВСУ, за границу они переводятся через криптовалюту. Тем не менее борьба с киберпреступностью тоже не стоит на месте.

- Главным итогом уходящего года в этой области можно назвать то, что в России произошел коренной перелом в борьбе с телефонным мошенничеством. Заработали внесенные изменения в закон «О связи», и в целом в области телефонии благодаря совместным усилиям «Сбера», Минцифры, ФСБ, ведущих операторов связи стало больше порядка. Крупнейшие телеком-операторы перестали пропускать звонки с подменой номера, - рассказал Сергей Кузнецов в интервью изданию.

В то же время, к сожалению, сегодня региональные телекомы открыто продолжают предоставлять услуги виртуальных call-центров, при этом пропускают звонки с подменой телефонного номера. Это должно стать поводом для срочных прокурорских проверок.

СМЕНА КАНАЛОВ

По словам Сергея Кузнецова, сегодня мошенники стали уходить в мессенджеры - на них приходится до 30% трафика злоумышленников. Фактически мессенджеры безнаказанно предоставляют украинским call-центрам инфраструктуру для обмана граждан России, и никаких мер противодействия мошенникам они не принимают. Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и идут на финансирование ВСУ.

- Благодаря стратегии «Антидроп» «Сбер» выдавливает из банка дропов - людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов, - сообщил "Известиям" Сергей Кузнецов. - Важный тренд, который мы внимательно изучаем, — рост звонков украинских call-центров на телефонные номера других стран, в частности Казахстана, Узбекистана. Мы собираем информацию, конкретные свидетельства такой работы, для того чтобы в самое ближайшее время передать эту информацию в правоохранительные органы, в том числе по каналам Интерпола.

В этом году Сбер запустил портал «Кибрарий» — первую в России полноценную библиотеку знаний о кибербезопасности. На этом портале размещено большое количество информации о защите от киберпреступников, о правилах, которые необходимо соблюдать в условиях управления киберрисками, об опыте, который имеется в нашей стране и за рубежом по борьбе с киберпреступниками.

НОВОСТИ, КАК ПОВОД

Телефонные мошенники становятся все изобретательнее. Как только появляется какая-то новость, злоумышленники мгновенно используют ее для того, чтобы перенастроить инструменты реализации своего преступного умысла.

В повестке преступников активно используется тема проведения специальной военной операции, тема частичной мобилизации, тема подготовки и переподготовки мобилизованных граждан. Злоумышленники создали различные варианты схем с уклонением: «удаление из базы мобилизованных», «проверка на наличие повестки», «помощь с выездом из России». Имели место схемы со сбором денежных средств для мобилизованных и компенсациями за участие в СВО. Такие сценарии нацелены на совершение денежных переводов гражданами. В большинстве случаев удается их приостановить.

- Единственное, что нам дается достаточно сложно, — когда наш клиент снимает деньги наличными самостоятельно, несет в другой банк, там кладет на счет мошенника и таким образом теряет свои средства. Мы договорились в рамках Ассоциации банков России, в рамках взаимодействия с ФинЦЕРТом ЦБ, что мы будем даже такие действия наших клиентов хеджировать. Будем обмениваться информацией и выработаем особый порядок принятия решений о переводе этих средств на счета подозрительных структур, - добавил эксперт.

НОВЫЕ ЦЕЛИ МОШЕННИКОВ

Одно из последних мошеннических изобретений - специальные сценарии, нацеленные на сотрудников банков, работающих с денежной наличностью. У них можно выманить значительно более крупную сумму, чем рядовые граждане обычно хранят на счетах или могут оформить в кредит. В этом году «Сбер» с крупнейшими операторами внедрил отдельную технологию защиты этой категории сотрудников. В следующем году планируется тиражировать такую технологию на другие категории критичных работников.

- Существенные результаты cтали давать изменения в развитии наших технологий защиты. Мы смогли объединить автоматизированные системы нашего банка с подобными системами на стороне «большой четверки» сотовых операторов. Благодаря этому, даже если по каким-то причинам наши клиенты вдруг стали разговаривать с телефонными мошенниками, мы информируем им о мошенническом звонке в режиме реального времени, - добавил Сергей Кузнецов. - Кроме того, нам удалось детально изучить методы, инструменты, инфраструктуру, организацию работы call-центров на территории Украины. Изучив инструменты действий преступников, мы смогли дополнительно настроить свои системы, для того чтобы улучшить инструменты защиты наших клиентов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Банки под прицелом хакеров

В 2022 году атакам подвергались не только клиенты банков, но и сами банки. Многие атаки на российские компании, инфраструктурные объекты были «успешными» и могли блокировать их деятельность хотя бы на небольшой период. Банки же, как правило, выдерживали DDoS-атаки. «Сбер» успешно выдержал 484 крупнейшие DDoS-атаки, которые были нацелены на то, чтобы блокировать в полном объеме деятельность кредитной организации. Все атаки были отражены в автоматическом режиме и клиенты банка ни разу не почувствовали мощного давления, которое оказывали киберпреступники на инфраструктуру Сберав 2022 году