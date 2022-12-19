Чудо под Новый год: Герой Донбасса, отбросивший три гранаты ВСУ, спустя полгода боев смог увидеться с детьми

Герой смог вернуться домой Фото: СОЦСЕТИ

На Донбассе, наконец, разрешилась судьба 41-летнего уроженца Донецка Рустама Худайнурова из народной милиции ДНР. Это именно он лихо расправлялся с гранатами, которые сбрасывали с дрона ВСУ. На разлетевшихся по всему миру кадрах видно, как боец в последний момент успевает отбросить снаряд за секунду до взрыва. Как ранее рассказывал сам герой, всего к нему в окоп сбросили 8 гранат, три из которых он успел откинуть. По признанию Рустама, выжить в том бою ему помогли мысли о детях и ангел-хранитель.

От разрыва гранат боец получил ранения и попал в больницу в ДНР. Рустам долгое время не знал, какая судьба его ждет. Вернут ли его в зону проведения спецоперации и смогут ли вылечить. В боевых действиях он принимал участие с февраля. Своих детей (у военного 4-летний сын и 18-летняя дочь - прим.ред.) он не видел уже полгода. Но перед Новым годом произошло чудо и герою разрешили повидаться с близкими. На один день, перед отправкой в другую больницу, ему дали возможность вернуться домой. Об этом "КП-Петербург" рассказал сам Рустам.

Раньше солдат был шахтером Фото: СОЦСЕТИ

- Малой был очень рад меня увидеть, - улыбается Рустам. - Первые его слова были: "Ура-а-а, папа приехал!". Сын меня крепко обнял, начал мне все игрушки показывать, которые у него появились, пока меня не было: машинки, солдатики и животные. Жена ему все это время говорила, что я на работе. Было очень трогательно. Дочка тоже обняла и поцеловала. Сказала, что я герой. Спасибо, что живой.

Семья настолько соскучилась по отцу, что за весь день, проведенный вместе, никто не выходил из дома. Близкие ловили каждую минуту, которую им дали провести вместе. Ведь Новый год они будут вдалеке друг от друга.

- Лучший подарок для них это я, - смеется боец. - В этом году я пропустил все праздники. Дома успел только лампочку поменять. Там непростая лампа, жена не могла это сделать без меня (смеется). С сыном я особо не мог гулять, у меня нога болит, она не сгибается. Но мы успели с ним поиграть в танки на компьютере. Я играл, а он смотрел, очень ему это нравится. Он же мальчик!

Солдат трижды успел отбросить гранату

Дома Рустама встретили как героя не только семья, но и все соседи. О подвиге своего земляка там знают все.

- Соседи говорят: "Красава, как это вообще можно было сделать?", - делится военный. - У нас у всех в семьях сейчас кто-то служит. Но меня из-за ноги, думаю, уже не отправят обратно в зону боевых действий. Она не сгибается, шагать без костылей я не могу. Нога болтается - как тряпочка. Это все последствия ранения после тех самых гранат.

Сейчас Рустама переводят на лечение в госпиталь в Петербург.

- Перед отъездом я сказал детям, чтобы слушали маму! - улыбается Рустам. - Скоро мы снова все будем вместе. А вот со стороны Украины, кстати, вообще тишина. Ни один мне не написал, что даже странно.

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