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Общество19 декабря 2022 12:00

Сложнее челленджи и больше реалити: шоу «Вызов» на ТНТ вернётся со вторым сезоном

Первый сезон проекта только завершился, однако телеканал ТНТ уже готовится ко второму
Фото предоставлено организаторами.

Фото предоставлено организаторами.

На телеканале ТНТ триумфально завершился первый сезон спортивно-интеллектуального шоу «Вызов». 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки и искусства приехали в Карелию, чтобы доказать самим себе и всем вокруг, что они проявить себя не только в привычной среде. Участникам проекта приходилось раз за разом преодолевать свои страхи и учиться работать в команде ради победы в шоу.

В итоге лучше всех это удалось тандему интеллектуала и звезды: победителями первого сезона шоу «Вызов» стали ядерный физик Екатерина Щеглова и борец Торнике Квитатиани. Триумфаторам достались 10 миллионов рублей. Часть своего выигрыша победители решили направить туда, где воспитывался их чемпионский характер: Екатерина Щеглова – Ясногорской школе, Торнике Квитатиани – спортивной школе ЦСКА.

Екатерина Щеглова, ядерный физик, победитель первого сезона шоу «Вызова»: «У меня не было задачи именно выиграть, доказать что-то себе. Мне было интересно проверить себя на прочность. Ведь у самурая нет цели, есть только путь. И сворачивать на половине пути было бы неправильно. Поэтому я рада, что получилось дойти до самого конца. Выиграть – это очень круто и очень приятно. Касаемо своего выигрыша я приняла решение: один миллион рублей я хочу направить в Ясногорскую школу. Это небольшая школа в Забайкальском крае, где я училась. Я считаю, что путь каждого учёного начинается именно со школы. И моя школа дала мне отправную точку в моих перспективах, в моей карьере, и поэтому я хочу её отблагодарить».

Торнике Квитатиани, борец и певец, победитель первого сезона шоу «Вызова»: «Шоу «Вызов» – это лучшее, что со мной случилось в 2022 году. Здорово, что канал ТНТ дарит возможность молодым артистам, таким, как я, чтобы нас больше узнал зритель. Мне приятно, что шоу «Вызов» и ТНТ заботятся о молодом поколении, идёт такой сансарный поток поколений, я рад, что нам дали такую возможность. А приз – это приятный и важный бонус. Я обещал купить маме квартиру – я это сделаю. Но это не всё. Мой чемпионский дух, воспитание и дисциплина выработались благодаря одному красивому виду спорта – это вольная борьба. Я воспитывался в ЦСКА, и хочется от себя выделить один миллион рублей детям ЦСКА. Чтобы у них были лучшие условия, новые тренажёры. Спасибо за ваш вклад в мою победу в шоу «Вызов»!

Первый сезон проекта только завершился, однако телеканал ТНТ уже готовится ко второму. «Вызов» станет ещё более масштабным и всеобъемлющим проектом: зрителей ждут новые лица в командах звёзд и «умников», новые сложные челленджи на силу и интеллект, а также элемент реалити: теперь можно будет заглянуть в закулисье проекта и увидеть жизнь ребят в лагере, где они знакомятся ближе, выстраивают стратегии и просто общаются между собой.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ: «Шоу «Вызов» – это неоспоримый успех для нашего телеканала, для негосударственного института развития «Иннопрактика», для мира науки, искусства, шоу-бизнеса, для всех ребят, которые принимали и будут принимать в нём участие. И для нас совершенно очевидно, что мы должны принять этот вызов снова, причём на этот раз он будет ещё сложнее, ведь одно дело оказаться на вершине, другое – там удержаться. Но сложные вызовы – это профиль телеканала ТНТ, так что, я вас уверяю, «Вызов» станет ещё ярче и интереснее. Этот проект уже начал выполнять свою главную миссию: вся страна увидела, какие у нас есть прекрасные молодые учёные! Дальше – больше. Эти ребята вас ещё удивят».

БИЗНЕС-ПРЕСС