Выбран подрядчик для строительства магистрали М-32 на севере Петербурга

Магистраль М-32 построят к 2027 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трасса пройдет от Шуваловского проспекта в районе «Лахта Центра» до Юнтолово. Комитет по госзаказу Петербурга подвел итоги конкурса по выбору подрядчика для строительства магистрали М-32. Новая трасса соединит Шуваловский проспект с Конннолахтинским проспектом в районе Юнтолово.

- По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям. Победитель: Акционерное общество «ВАД», - говорится в решении комиссии, размещенном на сайте госзакупок.

Поскольку ажиотажа или хотя бы минимальной конкурентной борьбы не наблюдалось, то и торгов на понижение не произошло. Контракт на строительство достался подрядчику по максимальной стоимости: 18 миллиардов 453 миллиона рублей.

Проект строительства предусматривает создание развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением магистрали к Приморскому шоссе в районе «Лахта Центра». В районе Юнтолово М-32 будет примыкать к перспективной магистрали М-49, которая пойдет до Суздальского проспекта. Обе магистрали планировали построить еще к 2020 году.

Начать работы подрядчик должен 28 февраля 2023 года, а закончить - до 31 января 2027 года. Напомним, что заказчиком работ выступает Дирекция транспортного строительства, подведомственная Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.