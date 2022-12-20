Студенты СПбГУПТД победили в проекте «Твой Ход» и получили премию в 1 000 000 рублей

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Стали известны имена победителей второго сезона проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который входит в линейку проектов Федерального агентства по делам молодёжи. Участники трека «Делаю» создавали проекты по улучшению системы образования, развитию новых технологий и другим направлениям, способствующим улучшению жизни в своей стране. 200 лидеров команд-победителей получили премию на исполнение мечты — 1 000 000 рублей. Подведение итогов и награждение победителей состоялось в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2022».

Университет промышленных технологий и дизайна был представлен в финале «Твоего хода» 25 проектами, 4 из которых стали победителями, а студенты - обладателями приза в 1 000 000 рублей за каждый проект.

Студент Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД Никита Новиков на конкурсе представил образовательную мастерскую «toчka.». Ее цель – информирование студентов о молодежной политике в Петербурге, развитие у участников творческих навыков, лидерских качеств, знаний в сфере медиаиндустрии и цифрового дизайна.

«Невероятно приятно получить такую награду. Приз я планирую вложить в дальнейшее развитие своих идей. Отдельно хочу объявить благодарность своей команде, без этих ребят не состоялось бы этой победы», - рассказал Никита.

Студентка Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД Варвара Пакина развивает в Университете промышленных технологий и дизайна платформу «Мама, я на сцене!» для помощи первокурсникам в адаптации и реализации их творческого потенциала через встречи с экспертами, мастер-классы, выступления перед аудиторией.

«Конечно, приятно было получить эту награду. Важно, что это не только моя заслуга, это огромная работа всей команды, и я благодарна каждому сотруднику Управления по развитию студенческих инициатив за поддержку и содействие. Эта победа, как подтверждение того, что наши проекты действительно меняют мир к лучшему и создают возможности для других людей. Выигрыш я планирую вложить в дальнейшее образование и развитие своих планов», - поделилась Варвара.

А вот студентка Института текстиля и моды СПбГУПТД Елизавета Пименова на конкурсе выступила с интенсивом по созданию digital одежды. Его участники изучают технологии 3D-моделирования и получают навыки работы дизайнера.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

«Пока все еще не вериться, что я победила. Радует, что столько усилий было вложено именно в нужном направлении. Полученный выигрыш потрачу на небольшое путешествие и в дальнейшее развитие проекта», - рассказала Елизавета.

Студентка Института дизайна и искусств СПбГУПТД Татьяна Бенамри одержала победу, представив инициативу «VR Creative Days». На базе университетской Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна девушка уже сейчас проводит обучающие мероприятия для диджитал - художников, где все желающие могут познакомиться с миром VR и начать рисовать в виртуальном пространстве.

«Свой выигрыш я разделю с командой, которая помогла мне в реализации проекта, с моей семьей, которая поддерживала и не давала опускать руки. Перерастет ли он в собственное дело, я еще не думала. Но все возможно. Выигрыш придал мне сил и показал, что я могу, что я умею. В целом – это ценный фундамент для дальнейшего развития», - рассказала Татьяна.

Денежные премии в размере 1 000 000 рублей лидеры смогут направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, победители примут участие в проекте «Больше, чем путешествие» в рамках программы развития молодёжного туризма.

Торжественная церемония награждения состоялась в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена». В ней приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Церемония началась с флешмоба «твоеходцев», который был исполнен под гимн проекта. Ведущим вечера стал российский шоумен, музыкант, теле- и радиоведущий Александр Пушной. Периодически на экране зрители могли наблюдать ролики с историями активных участников и амбассадоров проекта. Узнали путь победителя первого сезона проекта и увидели видео-дневник Форума этого года.

Также на Всероссийском студенческом форуме «Твой ход» были объявлены результаты грантового конкурса Росмолодёжи. Студентка Института текстиля и моды СПбГУПТД Валерия Васильева стала победителем и выиграла 508 000 рублей на дальнейшее развитие своего проекта «Сарафан. Медиашкола. 2023».

«Это бесплатный образовательный проект, где обучают фотографии, видеопроизводству, редактуре текста, подкастингу и СММ. Выигранный грант пойдет на создание сайта Медиашколы, закупку светового оборудования, сувенирную продукцию для участников, а также на оплату труда преподавателей», - рассказала Валерия.

На Всероссийском конгрессе по молодежной политике прошло награждение активистов проекта «Твой Ход». За кураторство проекта в Университете промышленных технологий и дизайна была награждена специалист проектного офиса Научно-технологической инициативы СПбГУПТД Галина Чежина. Премию Галине вручили заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Гуров и руководитель Всероссийского проекта «Твой ход» Мадлен Батурина.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

«Моя задача как куратора сделать так, чтобы больше наших студентов смогли воспользоваться возможностями проекта «Твой Ход» и показать себя. В этом году мы достигли хороших результатов. Нами было загружено 25 проектов в конкурсную часть трека «Делай». 8 проектов прошли в финал и 4 студента вернулись домой с 1 000 000 рублей, которые они потратят на реализацию своей мечты. Поздравляю победителей и приглашаю остальных присоединиться к сообществу Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», - отметила Галина.