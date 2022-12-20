Жить у моря: ТОП-5 причин переехать в новый дом на Васильевском острове

Фото предоставлено пресс-службой Группы Аквилон.

Петербург по праву называется морской столицей России. Тут есть и Финский залив, и Нева, и множество живописных рек и каналов. И, конечно же, многие петербуржцы хотят жить у воды, потому что это красиво, полезно для здоровья и престижно. Однако из-за своих уникальных характеристик такие новостройки могут быть не для всех доступны. Но только не сейчас! Перед Новым застройщики предлагают покупателям предпраздничные скидки и акции. Привлекательные условия действуют на покупку недвижимости в жилом комплексе класса бизнес-лайт «Аквилон ZALIVE», который возводится на Васильевском острове в пятистах метрах от Финского залива. Впрочем, выгодные предложения - не единственная причина присмотреться к этому проекту.

УДОБНОЕ МЕСТО

Если хочется жить поближе к историческому центру, но сохранить при этом приватность - Васильевский остров (а именно его современная часть) то самое место, которое позволит это сделать. От ЖК «Аквилон ZALIVE» за 12 минут можно доехать до метро «Приморская», за 10 минут - до выезда на ЗСД, а дорога до Невского проспекта займет всего 15 минут езды. Комплекс очень удачно расположен: с одной стороны — деловой и исторический центр города, с другой — берег Финского залива и современная инфраструктура в пешей доступности.

ХОРОШАЯ ЭКОЛОГИЯ

Намывная территория Васильевского острова создавалась с нуля из качественного песка. Здесь нет вредных производств и шумных магистралей. Зато достаточно свежего воздуха и солнечного света, что для пасмурного Петербурга весьма актуально. Во всех квартирах ЖК «Аквилон ZALIVE» будут установлены широкоформатные окна – проемы увеличены на 30%, что улучшит инсоляцию. Высота подоконников на уровне 60 см. А в каждой комнате рядом с окном запроектированы клапаны индивидуальной вентиляции, которые обеспечивают приток свежего воздуха с улицы.

КОМФОРТ ПРОЖИВАНИЯ

На намывной территории строится не только жилье. Застройщики создают для будущих жителей полноценную среду обитания, находиться в которой удобно, безопасно и комфортно. Для разработки проекта благоустройства и озеленения своего жилого комплекса Группа Аквилон привлекла студию DEREVO PARK, которую Ассоциация ландшафтных архитекторов России четыре года подряд признавала лучшей. Два хвойных сада, расположенные вдоль западной стороны квартала, станут визитной карточкой ЖК «Аквилон ZALIVE». Сквозь них пройдет пешеходная аллея с дизайнерской подсветкой и местами для отдыха. Не менее уютными будут и дворы внутри комплекса, где также предусмотрены детские площадки, спортивная workout-зона и велопарковки.

Что касается инфраструктуры, то сегодня на намыве появились продуктовые магазины, булочные, кафе, рестораны, пункты выдачи маркетплейсов. В составе ЖК «Аквилон ZALIVE» появится детский сад на 80 малышей, а также школа на 400 учеников. Кроме того, в одном из корпусов откроется некоммерческий детский клуб «Аквилон Kids» — для жителей ЖК.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Преимущества новых районов, которые сегодня строятся с нуля, - использование самых современных технологий и передовых решений. Жилой комплекс «Аквилон ZALIVE» возводится по энергоэффективной собственной технологии Группы Аквилон с использованием концепция Termo-S, которая предусматривает увеличенный слой утеплителя внешних стен, крыши и цоколя. В каждой квартире установлены счетчики тепла, что позволят сократить расходы на отопление. Дополнительные возможности для жильцов откроет и собственное ноу-хау застройщика – умная система inHOME, включающая, в том числе автоматический сбор показаний счетчиков, онлайн-управление видеонаблюдением и доступом в ЖК, защиту от протечек и возгораний и множество других опций.

В каждой квартире предусмотрен дополнительный слой шумоизоляции в стяжке пола, а малошумные лифты сохранят тишину в парадных.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

В декабре на покупку квартир в ЖК «Аквилон ZALIVE» действуют выгодные условия. До 31 декабря можно воспользоваться скидкой в размере 9% от стоимости квартиры. Еще 1% застройщик добавит за быстрый выход на сделку. Покупателям также доступны акционные рассрочки: 5 платежей по 20 | 50/50 на 12 месяцев | 20/80 на 6 месяцев | 10/90 на 3 месяца.

И самое главное - до конца месяца нужно успеть воспользоваться околонулевой ипотекой по ставке от 0,01%, чтобы приобрести квартиру с максимально выгодным и комфортным ежемесячным платежом по ипотеке.

Кроме того, компания предлагает дополнительные скидки: по 30 000 рублей для региональных покупателей, не имеющих прописки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также для сотрудников крупных компаний – партнеров Группы Аквилон. Скидку в размере 1 000 рублей с квадратного метра могут получить клиенты или их родственники, которые уже приобретали квартиру в объектах Группы Аквилон.

Перед новым годом покупатели квартир в «Аквилон ZALIVE» могут получить «Комбо»: скидку от 7% и чистовую отделку в подарок.

СПРАВКА

ЖК «Аквилон ZALIVE» строится по адресу: Невская губа, участок 24, (западнее Васильевского острова, квартал 21). Квартал сформируют 5 корпусов по 14 этажей. Архитектурная концепция подчеркивает простор и морскую атмосферу: в подъездах и коммерческих помещениях предусмотрена дизайнерская отделка и витринное остекление, на балконах и лоджиях квартир — остекление до пола. Будущим жильцам доступен большой выбор планировочных решений от студий до евро-четырехкомнатных квартир. Каждый квадратный метр площади будет использоваться эффективно и функционально. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на IV квартал 2023 года. Выдача ключей — до 30.06.2024 г.