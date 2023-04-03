Не платите за отопление? Тогда мы идем к вам.

К должникам за коммунальные услуги в Ленинградской области приезжают судебные приставы-исполнители. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

В Ленинградской области взялись за взыскание просроченной задолженности с неплательщиков. К тем, на кого возбудили исполнительные производства, приезжают судебные приставы-исполнители, чтобы взыскать с них долг.

Например, в марте 2023 команда сотрудников приехала в Приозерский район Ленинградской области, чтобы найти местных должников за отопление. Оказалось, что тепловая компания суммарно недополучила с них 3,4 миллиона рублей. В ходе рейда в поселке Сосново нашли потребителей с долгами по 22 лицевым счетам, по которым имелись исполнительные производства. Им пришлось оплатить свои долговые обязательства. В одном случае даже пришлось пойти на крайнюю меру - арестовать у должника автомобиль.

В прошлом месяце такие визиты проходили в Бокситогорском муниципальном районе, где задолженность по исполнительным производствам составила 12,8 миллионов рублей. Приставы вычислили места работы неплательщиков для взыскания долга с заработной платы.

Тем, кто игнорирует квитанции в своем почтовом ящике, стоит помнить, что судебные приставы-исполнители могут взыскать в счет долга деньги на всех счетах и даже на пенсионные выплаты. Кроме того, вам могут запретить регистрировать транспорт и недвижимость, а также ограничить выезд из страны. Еще наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Всех этих проблем можно избежать. Для этого нужно просто вовремя оплачивать услуги. А если задолженность все же появилась, то уклоняться от ее уплаты - последнее дело. Тем более, что в тепловых компаниях готовы идти навстречу потребителям. Например, «Петербургтеплоэнерго» дает возможность оформить рассрочку на оплату задолженности свыше трех расчетных периодов.

В компании напомнили, что главный источник финансирования для ремонта тепловых сетей - это своевременная оплата потребленной энергии. Чем больше людей отказываются платить за оказанные им услуги, тем выше риск аварий и отключения отопления в холодные месяцы.