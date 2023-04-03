В честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова выпустили почтовую марку. Фото: пресс-служба УФПС.

31 марта в почтовое обращение вышла марка в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Церемония её торжественного гашения прошла в Санкт-Петербурге в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. 1 апреля, в день рождения композитора, здесь прозвучит программа из сочинений Рахманинова в исполнении старейшего симфонического оркестра страны – Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии, дирижер – Александр Лазарев, солист – Вадим Руденко.

На почтовой марке изображён Сергей Васильевич Рахманинов за роялем и ноты его произведений. Первые оттиски художественного штемпеля на почтовые марки поставили Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича и Лев Клычков, концертмейстер Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, а также руководитель по взаимодействию с органами государственной власти Макрорегиона Северо-Запад Почты России Алексей Волков.

Лев Клычков, Алексей Волков и Евгений Петровский. Фото: пресс-служба УФПС.

«Для нас большая честь оказаться причастными к юбилейной дате и увековечить имя выдающегося композитора на филателистической продукции. Выпуск марок и специального почтового штемпеля — подарок Почты России всем любителям истории и филателии. Эта продукция уже поступила в продажу почтовых отделений. Её можно использовать для отправки почтовой корреспонденции и коллекционировать», —отметил руководитель по взаимодействию с органами государственной власти Макрорегиона Северо-Запад Почты России Алексей Волков.

«Мы рады провести церемонию гашения марки, посвященной 150-летию со дня рождения Рахманинова, в нашем зале. Петербургская филармония, как и весь музыкальный мир, широко отмечает эту дату. Вот и завтра, в день рождения композитора, у нас состоится концерт Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии, в котором прозвучат Первая симфония, Первый фортепианный концерт и Каприччио на цыганские темы Рахманинова, дирижер – Александр Лазарев, солист – Вадим Руденко.

Фото: пресс-служба УФПС.

Исполнение Первой симфонии в этом концерте неслучайно. Судьба Рахманинова связана с Большим залом Петербургской филармонии самым тесным образом. Здесь, в Зале Дворянского собрания, как он назывался при жизни композитора, Сергей Васильевич многократно выступал как пианист и как дирижер, здесь проходили премьеры многих его сочинений. Здесь состоялось одно из важнейших и при этом трагических событий в его жизни – провал Первой симфонии, который автор очень болезненно переживал и даже наложил запрет на смотрины своего сочинения. Уже после его смерти, в 1944 году, по инициативе бывшего художественного руководителя Ленинградской филармонии профессора Александра Оссовского, по оркестровым голосам, найденным в Ленинградской консерватории, была восстановлена партитура – непосредственное участие в возвращении симфонии принял библиотекарь Заслуженного коллектива Республики, сотрудник Ленинградской филармонии Борис Шальман. Таким образом, благодаря нашему залу это сочинение обрело вторую жизнь. Из всех произведений Рахманинова с Первой симфонией Петербургскую филармонию связывают самые тесные узы»,– рассказал заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича Евгений Петровский.

Концерт 1 апреля входит в программу Фестиваля русской музыки XIX-XXI веков «Рахманинов и (не) его время», который Петербургская филармония посвящает 150-летию со дня рождения композитора.

Стоимость марки: 45руб. Художник-дизайнер: О.Савина. Общий тираж по России: 135 000 марок.

Реклама. АО Почта России. LjN8KAjNz