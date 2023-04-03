Парки и сады Петербурга не станут заново открывать на время снегопада

Главный враг парковых дорожек - плюсовая температура, которая устанавливается днем. Фото: Олег ЗОЛОТО

21 марта сады, парки и скверы Петербурга закрыли на традиционную просушку, чтобы промокшие дорожки пришли в себя и были готовы к прогулкам горожан весной. Казалось бы, вот он – предвестник тепла! Но погода решила все по-своему и почти неделю засыпала Петербург снегом. Означают ли вернувшиеся сугробы отмену просушки?

В комитете по благоустройству «Комсомолку» заверили, что обязательный для парков процесс прерывать не станут.

- Несмотря на то, что выпал снег, днем все равно преимущественно плюсовая температура. Это и не позволяет нам открыть парки, потому что нагрузка, которая ляжет на набивные дорожки, будет для них катастрофической. Оставшиеся сугробы плюс люди, коляски, велосипеды, которые пройдут по этим дорожкам – получится месиво, дорожки придется ремонтировать, - объяснили в комитете.

Словом, просушке быть. Только сроки у нее могут немного растянуться из-за снежной погоды. Хозяйственные предприятия будут наблюдать за тем, как быстро подсыхает в парках и садах земля и в какое состояние приходят тропинки. Потихоньку открывать зеленые зоны комблаг рассчитывает до конца апреля и обещает не передерживать парки за закрытыми калитками.