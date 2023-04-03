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Общество3 апреля 2023 14:05

У Сбера в Петербурге новый управляющий

Головное отделение Сбербанка в Северной столице возглавил Алексей Ушенин
Управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин. Фото: личный архив.

Управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин. Фото: личный архив.

Новый управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу присоединился к команде банка 20 лет назад, в 2003 году. С 2019 года Алексей Ушенин занимал должность управляющего Западным головным отделением Среднерусского банка. Управленец отмечен Серебряным знаком Сбербанка, почетной грамотой министерства экономики и финансов Московской области и другими наградами. Алексей женат, воспитывает двух дочерей.

Анатолий Песенников, ранее занимавший должность управляющего головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу, с 1 марта 2023 года возглавляет Юго-Западный банк Сбербанка.

БИЗНЕС-ПРЕСС