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Происшествия4 апреля 2023 0:15

Задержание и допрос террористки Дарьи Треповой и выплаты пострадавшим: что известно о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на 4 апреля 2023 года

Новостной подзаг: Зависит от новости
Элеонора КУРЮМОВА
Из-за теракта на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский.

Из-за теракта на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский.

Фото: Юлия СТАЛИНА

Двое суток прошло с момента взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где во время творческой встречи с поклонниками погиб военкор Владлен Татарский. Напомним, он получил в подарок статуэтку, внутри которой спрятали бомбу. Журналист погиб на месте. Еще 33 человека получили ранения.

Террористку правоохранители задержали утром 3 апреля на Севере Петербурга. Девушка уверяла в своей невиновности сотрудников СК. Когда следователи пытались выйти на связь с супругом Треповой, его сообщения передали представители Либертарианской партии России. Со слов пресс-службы, мужчина уже долгое время находится за границей и не знает ничего о планах Дарьи. После некоторого затишья, в пресс-службе СК РФ сообщили, что преступление, совершенное Треповой переквалифицировали в теракт. В пресс-службе ведомства предположили, что преступление планировалось и организовывалось на территории Украины.

Последние новости о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на 4 апреля 2023 года

Как стало известно, после теракта Трепова пыталась скрыться: сменила несколько квартир в городе, обрезала длинные локоны, с которыми пришла на вечер, сменила одежду и даже купила билет на заграничный рейс. Но силовики обнаружили ее на съемной квартире на Парнасе. Во время допроса Дарья даже шутила. В ходе следствия выяснилось, что Дарья поддерживала ФБК (признан иноагентом и запрещен в России), поэтому в ФСБ не удивились, что именно она попала в СБУ.

Дарья пыталась скрыться от силовиков. Фото: ГУ МВД

Дарья пыталась скрыться от силовиков. Фото: ГУ МВД

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео, зафиксировавшее момент взрыва статуэтки. От разорвавшегося устройства множество гостей вечера ранило осколками. На утро 3 апреля, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, девятерых отпустили на лечение домой, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Кроме того, из-за теракта пострадали двое подростков. Очевидцы рассказали, что они ощутили в момент взрыва, как удалось выбраться из задымленного здания кафе и куда ушла Дарья.

Дарья Трепова замаскировала бомбу под статуэтку военного.

Дарья Трепова замаскировала бомбу под статуэтку военного.

Кто такая террористка Дарья Трепова

Дарья Трепова сегодня звезда мирового масштаба. Сделанное ею сравнивают с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной. Ее поступок обсуждается как общественностью, так и близким кругом. По словам ее друзей, девушка была в длительном поиске себя: бросила медицинский, пошла учиться на режиссера. Но одно не менялось: Трепова была оппозиционеркой. Девушку неоднократно арестовывали за участие в митингах. На заседаниях она свою вину не признавала. Друзья замечали за Дарьей странности. Например, она говорила, что весь этот мир - это лишь случайность.

Но кроме личности террористки, обсуждается и орудие убийства. Взрывотехник из Петербурга рассказал, почему металлоискатели могли не увидеть бомбу внутри золотого бюста.

Сейчас Дарью планируют этапировать из Петербурга в Москву. В столице Бассманный суд определит наказание для девушки.

Бассманный суд определит меру пресечения для Дарьи.

Бассманный суд определит меру пресечения для Дарьи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

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