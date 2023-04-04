Из-за теракта на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский. Фото: Юлия СТАЛИНА

Двое суток прошло с момента взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где во время творческой встречи с поклонниками погиб военкор Владлен Татарский. Напомним, он получил в подарок статуэтку, внутри которой спрятали бомбу. Журналист погиб на месте. Еще 33 человека получили ранения.

Террористку правоохранители задержали утром 3 апреля на Севере Петербурга. Девушка уверяла в своей невиновности сотрудников СК. Когда следователи пытались выйти на связь с супругом Треповой, его сообщения передали представители Либертарианской партии России. Со слов пресс-службы, мужчина уже долгое время находится за границей и не знает ничего о планах Дарьи. После некоторого затишья, в пресс-службе СК РФ сообщили, что преступление, совершенное Треповой переквалифицировали в теракт. В пресс-службе ведомства предположили, что преступление планировалось и организовывалось на территории Украины.

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Как стало известно, после теракта Трепова пыталась скрыться: сменила несколько квартир в городе, обрезала длинные локоны, с которыми пришла на вечер, сменила одежду и даже купила билет на заграничный рейс. Но силовики обнаружили ее на съемной квартире на Парнасе. Во время допроса Дарья даже шутила. В ходе следствия выяснилось, что Дарья поддерживала ФБК (признан иноагентом и запрещен в России), поэтому в ФСБ не удивились, что именно она попала в СБУ.

Дарья пыталась скрыться от силовиков. Фото: ГУ МВД

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео, зафиксировавшее момент взрыва статуэтки. От разорвавшегося устройства множество гостей вечера ранило осколками. На утро 3 апреля, восемь человек находятся в тяжелом состоянии, девятерых отпустили на лечение домой, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Кроме того, из-за теракта пострадали двое подростков. Очевидцы рассказали, что они ощутили в момент взрыва, как удалось выбраться из задымленного здания кафе и куда ушла Дарья.

Дарья Трепова замаскировала бомбу под статуэтку военного.

Кто такая террористка Дарья Трепова

Дарья Трепова сегодня звезда мирового масштаба. Сделанное ею сравнивают с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной. Ее поступок обсуждается как общественностью, так и близким кругом. По словам ее друзей, девушка была в длительном поиске себя: бросила медицинский, пошла учиться на режиссера. Но одно не менялось: Трепова была оппозиционеркой. Девушку неоднократно арестовывали за участие в митингах. На заседаниях она свою вину не признавала. Друзья замечали за Дарьей странности. Например, она говорила, что весь этот мир - это лишь случайность.

Но кроме личности террористки, обсуждается и орудие убийства. Взрывотехник из Петербурга рассказал, почему металлоискатели могли не увидеть бомбу внутри золотого бюста.

Сейчас Дарью планируют этапировать из Петербурга в Москву. В столице Бассманный суд определит наказание для девушки.

Бассманный суд определит меру пресечения для Дарьи. Фото: Олег ЗОЛОТО

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