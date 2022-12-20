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Общество20 декабря 2022 7:31

Вице-губернатор Петербурга Пиотровский настоятельно порекомендовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Пока праздничные мероприятия не отменяют, но все может измениться при ухудшении эпидситуации
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Борис Пиотровский посоветовал носить маски.

Борис Пиотровский посоветовал носить маски.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Борис Пиотровский «настоятельно» порекомендовал жителям гостям Петербурга снова вернуться к масочному режиму. Причиной стал резкий рост заболеваемости коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ).

- Настоятельно рекомендую носить маски. Я сам это делаю. Надевать маски надо в общественном транспорте и на мероприятиях, в общественных местах. Не дома, конечно, - рассказал Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда», 92.0 FM.

По словам чиновника, ношение масок поможет пресечь распространение инфекции. Это даст возможность провести все новогодние мероприятия, в том числе школьные елки, в полном объеме.

При этом, Пиотровский еще раз напомнил, что в этом году празднование Нового года и Рождества будет подчеркнуто семейным. Без массовых торжеств на Дворцовой площади, зато с настоящей живой елкой и большой катальной горкой.

Но традиционная ярмарка на Манежной площади уже открылась, она работает как всегда и ждет гостей.

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