Вице-губернатор Петербурга Пиотровский настоятельно порекомендовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Борис Пиотровский посоветовал носить маски.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вице-губернатор Борис Пиотровский «настоятельно» порекомендовал жителям гостям Петербурга снова вернуться к масочному режиму. Причиной стал резкий рост заболеваемости коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ).
- Настоятельно рекомендую носить маски. Я сам это делаю. Надевать маски надо в общественном транспорте и на мероприятиях, в общественных местах. Не дома, конечно, - рассказал Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда», 92.0 FM.
По словам чиновника, ношение масок поможет пресечь распространение инфекции. Это даст возможность провести все новогодние мероприятия, в том числе школьные елки, в полном объеме.
При этом, Пиотровский еще раз напомнил, что в этом году празднование Нового года и Рождества будет подчеркнуто семейным. Без массовых торжеств на Дворцовой площади, зато с настоящей живой елкой и большой катальной горкой.
Но традиционная ярмарка на Манежной площади уже открылась, она работает как всегда и ждет гостей.
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