Погода на Новый год 2023 в Санкт-Петербурге: Легкий мороз и снег

Погода на Новый год 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается самая главная ночь в году. Жители Санкт-Петербурга уже вовсю готовятся к встрече нового 2023 года. Многие 31 декабря еще будут бегать по магазинам, чтобы купить продукты к праздничному столу, а кому-то надо успеть докупить подарки. Ночью же кто-то отправится праздновать на улицу, чтобы встретиться с друзьями или запустить фейерверки. Рассказываем, какой будет погода на Новый год 2023 в Санкт-Петербурге.

Днем 31 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге ожидается слегка морозная погода и небольшой снег. Температура воздуха в утренние часы составит 2-4 градуса ниже нуля. А вот к трем часам дня может потеплеть вовсе до нуля, но отметку в плюс температура не пересечет.

К вечеру снова подморозит, но не сильно. Ожидается, что к полуночи температура воздуха в Петербурге составит всего минус 1 градус. Примерно при такой температуре и пройдет вся новогодняя ночь с 2022 на 2023 год.

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