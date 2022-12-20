Делать жизнь детей лучше: проекты социальных предпринимателей из Санкт-Петербурга получат поддержку

Фото предоставлено фондом «Навстречу переменам».

В этом году в десятый раз прошел конкурс «Навстречу импакт-стартапам», который ежегодно проводят оператор Tele2 и фонд «Навстречу переменам». Всего по стране победили 7 проектов, один из них – петербургский магазин технических средств реабилитации для детей «Мир ТСР». Грант на развитие и масштабирование проекта составил 1,5 млн рублей.

Алена Образцова занимается реабилитацией детей уже 10 лет. Четыре из них – в детском хосписе в Ленинградской области. Полтора года назад Алена вместе с Натальей Смирновой открыли магазин «Мир ТСР», который производит и продает полезные аксессуары для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Фото предоставлено фондом «Навстречу переменам».

В России многие дети с подобными нарушениями из-за постоянного нахождения в неправильном положении приобретают вторичные деформации, такие как сколиоз, контрактуры крупных суставов, пролежни, остеопороз. Это причиняет детям боль и дискомфорт, снижает качество их жизни и осложняет уход за ними. Ситуацию облегчают аксессуары для правильного позиционирования, которые и изготавливают девушки.

- В ряде стран уже не допускают развития таких тяжелых осложнений путем применения позиционирования, то есть, размещения ребенка в правильных положениях в течение дня, – отметила Алена.

В России далеко не все родители особенных детей знают о необходимых аксессуарах для правильного позиционирования, что неудивительно, ведь их практически нет.

- Многие российские аналоги не подходят по функциональным свойствам или их сложно найти, а зарубежные продукты стоят очень дорого и сейчас есть сложности с их поставками, – добавила Образцова.

Фото с сайта mirtsr.ru.

Поэтому Алена и Настя создали неравнодушный магазин – «Мир ТСР», который выпускает укладки специальных форм для организации правильной и здоровой позы, а также аксессуары для технических средств реабилитации, которые делают их по-настоящему безопасными и комфортными. Товары из магазина «Мир ТСР» можно заказать в любой город страны. Кроме того, девушки учат родителей и опекунов правильно применять эти изделия...

В 2023 году проект планирует получить медицинскую лицензию, чтобы профильные учреждения могли закупать укладки и аксессуары за счет бюджетных средств.