От Европы до Африки: Петербургская компания поставляет медицинские тесты и реагенты по всему миру

У «Алкор Био» восемь научно-исследовательских лабораторий, 440 сотрудников и 18 патентов. Фото: Роман КОТОВ.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге резко увеличилась за последние несколько месяцев. В медучреждениях уже вновь ввели масочный режим, а школьникам настоятельно рекомендовали уйти раньше на каникулы или даже карантин, если в классе много заболевших. Не ровен час, в нашу жизнь вновь вернутся забытые слова «коронавирус», «вакцинация», «ПЦР-тесты»…

Несмотря на серьезную конкуренцию, тест-системы «Алкор Био» востребованы в 18 странах мира. Фото: Роман КОТОВ.

Петербуржцы прекрасно знают, что препараты для вакцинации от ковида производятся в России, но откуда к нам приходят ПЦР-тесты? Оказывается, их производит более сорока компаний по всему миру. Одна из них - «Алкор Био» - располагается в нашем городе и, несмотря на высочайшую конкуренцию, поставляет тесты в семнадцать стран мира. Как ей это удается? Об этом мы решили узнать у директора по экспорту предприятия «Алкор Био» Владислава Воротникова.

В каталоге предприятия 111 видов тест-систем и более 1000 наименований реагентов, в том числе – аллергенов и аллергокомпонентов. Фото: Роман КОТОВ.

В НОГУ С ВИРУСАМИ

Группа компаний «Алкор Био» была основана с нуля в Петербурге в 1992 году и начала производить тест-системы и оборудование для различных видов медицинских анализов.

- Предприятие сегодня является лидером отрасли на Северо-Западе России, - рассказал журналистам Владислав Воротников. - В настоящее время в каталоге предприятия 111 видов тест-систем и более тысячи наименований реагентов, в том числе аллергенов, аллергокомпонентов, антител, антигенов, олигонуклеотидов, ферментов для ПЦР.

По мере развития «Алкор Био» начинало изготавливать тесты для все большего спектра заболеваний. С течением времени у предприятия появились наборы реагентов для диагностики сифилиса, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и, конечно, коронавируса - для этого у него есть достаточные и даже избыточные производственные мощности, а также помещение с лабораторными животными, виварий. В общей сложности у компании восемь научно-исследовательских лабораторий, 440 сотрудников и 18 патентов.

Этот год, несмотря на все трудности, стал для «Алкор Био» особенным. Предприятие выпустило первую в России тест-систему для оценки активации базофилов (разновидность лейкоцитов, участвующих в аллергической реакции) методом проточной цитометрии (позволяет измерять физические и химические параметры отдельных клеток или частиц) и 33 стандартизованных аллергена к ней.

Компания каждый год производит порядка 500 тысяч наборов для тестирования. Фото: Роман КОТОВ.

В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

«Алкор Био» производит каждый год порядка пятисот тысяч наборов для тестирования. Оборот группы компаний давно перевалил за 2 млрд рублей.

- Наша задача в роли одного из ключевых отечественных производителей - вести постоянную работу по совершенствованию нашей продукции. К этому относится в том числе самостоятельное производство сырья. Весной были сложности как с логистикой, так и с платежами, но мы справились с проблемой в короткие сроки и уже усовершенствовали механизмы решения подобных вопросов, - поделился директор по экспорту предприятия. - Сильнее всего ситуация повлияла на продвижение продукции в экспортном направлении, поиск новых клиентов. Отдельной благодарности за помощь в этом вопросе заслуживает АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта».

«Алкор Био» тесно сотрудничает с Центром поддержки экспорта с 2020 года. Благодаря совместному участию в бизнес-миссиях и зарубежных выставках предприятие получило необходимый опыт для адаптации продукта под рынки дальнего зарубежья, а также широкую клиентскую базу.

С помощью Петербургского центра поддержки экспорта «Алкор Био» сейчас ведет переговоры о поставках тест-систем в новые страны. Фото: Роман КОТОВ.

ПОЧТИ ВЕСЬ МИР

Сегодня экспорт продукции «Алкор Био» осуществляется в 17 стран мира. Это и Европа, и Азия, и Африка - от Латвии до Аргентины. Зарубеж поставляют около 82 тысяч наборов реагентов ежегодно. Доля экспорта в общем обороте составляет 20 процентов.

- Продукция предприятия используется лабораторными службами. Как государственными, так и частными, - отметил Владислав Воротников. - Например, в Киргизии нашими ключевыми клиентами являются известный дистрибьютор реагентов, расходных материалов и оборудования «Лабсервис» и ведущая сетевая лаборатория страны Aqua lab.

«Алкор Био» не собирается останавливаться на достигнутом. С помощью Петербургского центра поддержки экспорта сейчас ведутся переговоры с новыми странами. Группа компаний в дальнейшем планирует поставлять свою продукцию в Алжир, Бразилию, Вьетнам, Египет, Иран, Камерун, Кению, Марокко, Тунис, Нигерию и Уругвай.