Виктор Голомолзин: Достигнув цели, важно не останавливаться и продолжать развиваться

Виктор Голомолзин - железнодорожник в 3-м поколении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ПАССАЖИРАМ

- Виктор Георгиевич, декабрь - время предновогодних сюрпризов. Чем порадуете пассажиров в этом году?

- Надеюсь, мы их приятно удивим. У нас разработан целый комплекс музыкально-развлекательных подарков. Например, в вагоне-ресторане ретропоезда «Рускеала» гостей ждет живая музыка, а маленькие пассажиры получат сладости. Если же говорить в целом, то мы проанализировали опыт последних лет и назначили более 160 новых дополнительных поездов по самым востребованным в новогодние праздники направлениям. Прежде всего это дополнительные поезда между двумя столицами, а также в сторону Карелии и Мурманска, Петрозаводска. Дополнительные составы поедут из Петербурга в Казань, Воронеж, Ярославль, Архангельск, Вологду, Мурманск, Сыктывкар, Сосногорск, Минеральные Воды, Анапу, Смоленск.

- Что можно сказать о работе Октябрьской железной дороги, подводя итоги 2022 года?

- Один из основных трендов уходящего года - ориентация Октябрьской магистрали на внутрироссийский туризм. У нас появились различные виды туристических продуктов: ретросоставы на паровозной тяге, круизы в формате «поезд-отель», экскурсии, маршрутные перевозки, мультимодальные перевозки, маршруты воинской славы. Большой популярностью пользуются туристические экскурсионные туры по маршруту Сортавала - остров Валаам. В тур входит водная прогулка по Ладоге на метеоре от Сортавалы до острова Валаам и обратно, пешеходная экскурсионная программа по острову и центральной усадьбе Валаамского монастыря с обедом. Также среди популярных направлений можно назвать Великий Новгород, Псков, Выборг, Великий Устюг, Архангельск. В Петербурге популярны южные направления - Пушкин, Царское Село, Петергоф, Павловск.

В следующем году мы продолжим развивать внутренний туризм и готовим новые продукты для путешественников. Среди приоритетных направлений Царское Село, Павловск, Ораниенбаум. Планируем масштабировать мультимодальные перевозки, чтобы они были представлены не только в Карелии, но и в Петербурге.

НОВЫЕ «САПСАНЫ» И «ЛАСТОЧКИ»

- Пандемия постепенно уходит в прошлое. Удалось восстановить пассажиропоток, который во время карантина сократился?

- 2022 год еще не закончился, но по его итогам мы перевезем порядка 155 миллионов пассажиров. Пока у нас есть небольшое отставание от доковидного 2019 года, это примерно 7 процентов. Но когда в 2023 году санитарные ограничения будут сняты, мы постепенно это отставание сократим.

- Как обстоят дела с обновлением подвижного пассажирского состава?

- В этом году мы получили четыре высокоскоростных поезда «Сапсан» нового поколения. Это гораздо более комфортные, модернизированные поезда, в которых предусмотрены дополнительные опции для удобства пассажиров. К примеру, есть комфортабельные купе капсульного типа для пассажиров 1-го класса. Также получено два абсолютно новых и комфортных пятивагонных состава «Ласточки» - они будут ходить в Карелию. Помимо этого, Октябрьская магистраль приобрела два дизельных поезда «Орлан» - они будут обеспечивать малоинтенсивное движение в Карелии, курсировать в удаленные поселки, где не проложена контактная сеть. Таким образом мы помогаем повысить транспортную доступность и обеспечить доступ населения к социально важным объектам.

ОЖД помогает повысить транспортную доступность и обеспечить доступ населения к социально важным объектам. Фото: Виктор КАЗАРИН.

ГРУЗ НА РЕЛЬСАХ

- Грузоперевозки для железной дороги не менее важны, чем перевозка пассажиров. Какая работа ведется в этом направлении?

- 2022 год Октябрьская железная дорога заканчивает с положительными результатами. По погрузке мы занимаем 3-е место среди 16 железных дорог, опережают нас Западно-Сибирская и Свердловская магистрали. Что касается выгрузки, тот тут мы лидеры и уже в течение многих лет занимаем 1-е место среди всех дорог с отрывом примерно 30 процентов.

Уникальное положение Октябрьской магистрали на пересечении Европы и Азии и концентрация логистических маршрутов, которые здесь сосредоточены, позволяют нам развиваться в коридоре «Запад - Восток», где мы активно работаем начиная с 2020 года. Там транзитная составляющая составляла чуть более 1,5 процента, а сегодня эта цифра перешагнула уже 10 процентов от объема всех грузоперевозок.

В направлении Востока мы работаем давно, а с учетом сильной загрузки Транссиба и БАМа проработали два маршрута через Казахстан в сторону Китая. Это позволило нарастить объемы грузоперевозок в направлении Юго-Восточной Азии.

- Как геополитическая обстановка и санкции повлияли на деятельность Октябрьской магистрали?

- Нам пришлось перераспределять грузы с короткого на длинное плечо и активно задействовать маршруты в транзитном коридоре «Север - Юг». Там у нас объем грузоперевозок вырос в 20 раз.

Еще одно важное направление, которое мы развиваем с участием Туркменистана, Ирана и Индии - транзитный коридор вокруг Каспия. Он хорошо зарекомендовал себя и по логистике, и по скорости, и по тарифной составляющей для всех участников перевозок. Это перспективный коридор, выгодный для отправителей Северо-Запада.

Также в этом году все грузы из Белоруссии, которые были ориентированы на порты Прибалтики, стали успешно отправляться через порты Северо-Запада и сухопутные терминалы ОЖД.

Отправители и грузополучатели видят в нас надежных партнеров, поэтому мы не сильно зависим от внешних параметров.

- В 2023 году на чем планируете делать акцент в развитии?

- Будем вкладываться в подходы к портам Северо-Запада. Знаковый проект, который реализуем в ближайшее время - окончание строительства порта «Лавна» на западном побережье Кольского залива. В конце 2023 - начале 2024 года там планируется запустить рабочее движение. На первом этапе максимальный объем составит 18 млн тонн грузов, при этом порт Мурманск выгружает 23 млн тонн. Также продолжится строительство и развитие Усть-Лужского железнодорожного узла. В этом году там построен парк «Восточное», заканчивается строительство тяговой подстанции, выданы дополнительные технические условия на строительство терминалов.

- А для пассажиров что сделано и делается?

- В 2022 году закончено строительство железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. Это уникальный проект и по своему архитектурному решению, и по градостроительному значению: путепровод помог расширить узкое «бутылочное горлышко» на Пулковском шоссе, сократив пробки. Поскольку Октябрьская железная дорога частично присутствует и в центральной части России, мы участвуем в строительстве Московского центрального диаметра на участке Крюково - Раменское и строим высокоскоростную железную дорогу от Алабушева до Москвы.

2022 год Октябрьская железная дорога заканчивает с положительными результатами. Фото: Виктор КАЗАРИН.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Путь от дежурного до руководителя крупнейшей дороги страны

Виктор Голомолзин свой трудовой путь начал в 1995 году дежурным по парку станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги. В течение 21 года занимал там различные должности, став в 2012-м первым заместителем начальника. В 2016-м был назначен начальником Калининградской железной дороги. С 24 января 2020 года является начальником Октябрьской железной дороги.

- Вам нравится ваша работа?

- Я железнодорожник в третьем поколении, идти именно в эту профессию меня никто не заставлял, но я с детства понимал, кем стану, когда вырасту. Железная дорога меня всегда притягивала своей технологичностью и романтикой, я мечтал водить поезда и выучился на машиниста.

- К тому, чтобы стать руководителем, шли сознательно?

- Я абсолютно не амбициозный человек, просто стараюсь качественно выполнять свою работу. Хочу сказать, что на железной дороге любая специальность важна. Наша профессия очень многогранна, она объединяет уникальных людей.

- Какие задачи вы ставите перед собой?

- Моя главная задача, как руководителя, ни в коем случае не допустить остановки в развитии и стагнации как в грузовых, так и пассажирских перевозках. Много сделано, и предстоит еще больше. Нам нужна постоянная динамика как по количественным, так и по качественным показателем, это дает право на инвестиционную составляющую.

- Что бы вы пожелали нашим читателям?

- У железнодорожников есть лозунг «Лучше поездом», поэтому тем, кто редко ездит на поездах, я пожелал бы делать это чаще. Хотя бы для того, чтобы почувствовать уровень современных железнодорожных перевозок, оценить сервис и новые продукты для пассажиров.