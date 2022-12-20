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ЗДОРОВЬЕ20 декабря 2022 16:18

Не детский грипп. Врачи назвали главные симптомы заразы и объяснили, почему маленькие петербуржцы так сильно болеют

В больницах Северной столицы развернули дополнительные детские койки для больных гриппом
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Около 500 школьных классов по всему Петербургу закрыли на карантин.

Около 500 школьных классов по всему Петербургу закрыли на карантин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус отошел на второй план, и за здоровье россиян взялся сезонный грипп... В эту осень и зиму тяжелая ОРВИ и ее вредный свиной подвид безжалостно прошлись по всему населению. В Петербурге только за прошлую календарную неделю заболели 208 человек из 10 000, а это выше эпидемического порога на 113 процентов, сообщает начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

- Болеет и взрослое, и детское население. По всему городу закрыто на карантин и переведено на удаленное обучение около 500 классов, причем у 92 процентов больных детей диагностирован свиной грипп, - отмечает Катаева.

КОВИД УДАРИЛ ПО ИММУНИТЕТУ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Елена Дондурей добавляет: дети стали болеть чаще, чем в предыдущие годы, потому что не имеют нужного иммунитета. В пандемию коронавирус вытеснил другие болезни, поэтому возникла прослойка населения, слабо противостоящая сезонным ОРВИ. Сильно болеют и те, кто не привит от гриппа.

- На первом месте госпитализация детей раннего возраста, до трех лет. На втором - дошкольники, их около тридцати процентов. На третьем - младшеклассники. На четвертом - старшеклассники. Почти половина всех госпитализированных больны гриппозной инфекцией, второй по популярности недуг - бронхиолит. Течение болезни зависит от уровня поражения дыхательных путей, дети с пневмонией тяжелее поправляются. Каждый третий-четвертый пациент попадает в больницу с пневмонией на фоне гриппа, - описывает ситуацию Елена Дондурей.

Сейчас в больницы везут довольно много малышей и подростков, Комздрав даже принял решение развернуть около 190 дополнительных детских коек. Для этого перепрофилировали соматические и хирургические отделения. Этого количества пока хватает, у больниц есть запас, но врачи все же рассчитывают, что люди возьмутся за ум и станут беречь себя. Чем внимательнее отнесемся к своему здоровью, тем быстрее выйдем на плато по заболеваемости.

Сильнее всего сейчас болеют самые маленькие - на первых двух годах жизни малыши тяжелее борются с гриппом из-за отсутствия иммунитета.

Сильнее всего сейчас болеют самые маленькие - на первых двух годах жизни малыши тяжелее борются с гриппом из-за отсутствия иммунитета.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ОСТРЫЙ СТАРТ

Симптомы гриппа у детей появляются внезапно, предупреждает завкафедрой детских инфекционных болезней Педиатрического университета Владимир Тимченко. Порой ребенок становится «тряпочкой» даже не за день, а за час.

- Характерны высокая температура до 39-40 градусов и выраженная интоксикация - тошнота, рвота, вялость, слабость, головная боль. Эти признаки держатся 4-5 дней. Самые тяжелые симптомы - бред, судороги, нарушение сознания, сыпь, кровь из носа. Если появляются, срочно к врачу! - напутствует специалист.

Не медлить со звонком в скорую нужно и в том случае, если у ребенка заметны стойкая гипотермия и развитие стеноза (сужения) гортани. Тимченко отмечает, что домашнее лечение часто приводит к осложнениям - дети поступают в стационар не только с классическими отитами и синуситами, но и с тяжелой пневмонией и даже плевритом.

ДОМАШНИЕ КАНИКУЛЫ

Прививочная кампания в Петербурге уже завершилась, ставить вакцину в разгар заболеваемости нет смысла. Остается соблюдать неспецифические методы профилактики, советуют эксперты.

Елена Дондурей предупредила, что непривитые дети находятся в группе риска. Им стоит максимально сократить посещение мест скопления людей. Оставить ребенка дома - лучший вариант.

- То, что с 21 декабря младшеклассники уходят на ранние каникулы, - хорошая мера, так дети смогут встретить Новый год здоровыми. Главное не менять школу на торговые комплексы, а дома периодически промывать нос морской водой или физраствором, - рекомендует специалист.

С 21 декабря младшие классы досрочно уходят на каникулы. Средние и старшие классы продолжат учиться или переходить на удаленное обучение.

С 21 декабря младшие классы досрочно уходят на каникулы. Средние и старшие классы продолжат учиться или переходить на удаленное обучение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учеников средней и старшей школы радость ранних каникул, увы, не коснется - их не стали досрочно отпускать на зимний отдых. Школьники продолжат учиться, но классы при необходимости будут закрывать на карантин или переводить на удаленное обучение. Если в классе отсутствует более двадцати процентов ребят из-за ОРВИ, меры вступят в силу.

Владимир Тимченко советует родителям придерживаться простых правил профилактики: проветривать помещение, мыть руки с мылом, промывать нос, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, одевать ребенка по сезону, чтобы избежать переохлаждения, а еще стараться гулять в маленькой семейной компании вместо большой и шумной толпы.

СОВЕТ

Мамы и папы, остерегайтесь!

Если оставили чадо дома, будьте осторожны и не станьте заразой сами. Эксперты порекомендовали как можно реже бывать в людных местах и не брезговать маской. А тех, кто начал чувствовать себя неважно, просят оставаться дома, а не разносить ОРВИ по офису и метро. О новогодних подарках Елена Дондурей призвала не беспокоиться - вместо походов в торговые центры можно заняться покупками в интернет-магазинах с доставкой.

КОНКРЕТНО

7 дней - инкубационный период гриппа и новой коронавирусной инфекции

2-2,5 месяца - последний подъем заболеваемости

500 классов закрыты на карантин в Петербурге

61% горожан, или 3,2 млн человек, привили от гриппа в 2022 году

500 тысяч из них - дети.

Красота и здоровье