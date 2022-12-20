Не детский грипп. Врачи назвали главные симптомы заразы и объяснили, почему маленькие петербуржцы так сильно болеют

Около 500 школьных классов по всему Петербургу закрыли на карантин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус отошел на второй план, и за здоровье россиян взялся сезонный грипп... В эту осень и зиму тяжелая ОРВИ и ее вредный свиной подвид безжалостно прошлись по всему населению. В Петербурге только за прошлую календарную неделю заболели 208 человек из 10 000, а это выше эпидемического порога на 113 процентов, сообщает начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

- Болеет и взрослое, и детское население. По всему городу закрыто на карантин и переведено на удаленное обучение около 500 классов, причем у 92 процентов больных детей диагностирован свиной грипп, - отмечает Катаева.

КОВИД УДАРИЛ ПО ИММУНИТЕТУ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Елена Дондурей добавляет: дети стали болеть чаще, чем в предыдущие годы, потому что не имеют нужного иммунитета. В пандемию коронавирус вытеснил другие болезни, поэтому возникла прослойка населения, слабо противостоящая сезонным ОРВИ. Сильно болеют и те, кто не привит от гриппа.

- На первом месте госпитализация детей раннего возраста, до трех лет. На втором - дошкольники, их около тридцати процентов. На третьем - младшеклассники. На четвертом - старшеклассники. Почти половина всех госпитализированных больны гриппозной инфекцией, второй по популярности недуг - бронхиолит. Течение болезни зависит от уровня поражения дыхательных путей, дети с пневмонией тяжелее поправляются. Каждый третий-четвертый пациент попадает в больницу с пневмонией на фоне гриппа, - описывает ситуацию Елена Дондурей.

Сейчас в больницы везут довольно много малышей и подростков, Комздрав даже принял решение развернуть около 190 дополнительных детских коек. Для этого перепрофилировали соматические и хирургические отделения. Этого количества пока хватает, у больниц есть запас, но врачи все же рассчитывают, что люди возьмутся за ум и станут беречь себя. Чем внимательнее отнесемся к своему здоровью, тем быстрее выйдем на плато по заболеваемости.

Сильнее всего сейчас болеют самые маленькие - на первых двух годах жизни малыши тяжелее борются с гриппом из-за отсутствия иммунитета. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОСТРЫЙ СТАРТ

Симптомы гриппа у детей появляются внезапно, предупреждает завкафедрой детских инфекционных болезней Педиатрического университета Владимир Тимченко. Порой ребенок становится «тряпочкой» даже не за день, а за час.

- Характерны высокая температура до 39-40 градусов и выраженная интоксикация - тошнота, рвота, вялость, слабость, головная боль. Эти признаки держатся 4-5 дней. Самые тяжелые симптомы - бред, судороги, нарушение сознания, сыпь, кровь из носа. Если появляются, срочно к врачу! - напутствует специалист.

Не медлить со звонком в скорую нужно и в том случае, если у ребенка заметны стойкая гипотермия и развитие стеноза (сужения) гортани. Тимченко отмечает, что домашнее лечение часто приводит к осложнениям - дети поступают в стационар не только с классическими отитами и синуситами, но и с тяжелой пневмонией и даже плевритом.

ДОМАШНИЕ КАНИКУЛЫ

Прививочная кампания в Петербурге уже завершилась, ставить вакцину в разгар заболеваемости нет смысла. Остается соблюдать неспецифические методы профилактики, советуют эксперты.

Елена Дондурей предупредила, что непривитые дети находятся в группе риска. Им стоит максимально сократить посещение мест скопления людей. Оставить ребенка дома - лучший вариант.

- То, что с 21 декабря младшеклассники уходят на ранние каникулы, - хорошая мера, так дети смогут встретить Новый год здоровыми. Главное не менять школу на торговые комплексы, а дома периодически промывать нос морской водой или физраствором, - рекомендует специалист.

С 21 декабря младшие классы досрочно уходят на каникулы. Средние и старшие классы продолжат учиться или переходить на удаленное обучение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учеников средней и старшей школы радость ранних каникул, увы, не коснется - их не стали досрочно отпускать на зимний отдых. Школьники продолжат учиться, но классы при необходимости будут закрывать на карантин или переводить на удаленное обучение. Если в классе отсутствует более двадцати процентов ребят из-за ОРВИ, меры вступят в силу.

Владимир Тимченко советует родителям придерживаться простых правил профилактики: проветривать помещение, мыть руки с мылом, промывать нос, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, одевать ребенка по сезону, чтобы избежать переохлаждения, а еще стараться гулять в маленькой семейной компании вместо большой и шумной толпы.

СОВЕТ

Мамы и папы, остерегайтесь!

Если оставили чадо дома, будьте осторожны и не станьте заразой сами. Эксперты порекомендовали как можно реже бывать в людных местах и не брезговать маской. А тех, кто начал чувствовать себя неважно, просят оставаться дома, а не разносить ОРВИ по офису и метро. О новогодних подарках Елена Дондурей призвала не беспокоиться - вместо походов в торговые центры можно заняться покупками в интернет-магазинах с доставкой.

КОНКРЕТНО

7 дней - инкубационный период гриппа и новой коронавирусной инфекции

2-2,5 месяца - последний подъем заболеваемости

500 классов закрыты на карантин в Петербурге

61% горожан, или 3,2 млн человек, привили от гриппа в 2022 году

500 тысяч из них - дети.