Движение вперед: ФосАгро расширяет производство и наращивает инвестиции

Фото: Андрей КУДРЯШОВ.

РОСТ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Посещение Череповецкого комплекса АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро"), стало одним из значимых событий всей программы визита главы Минэкономразвития в Вологодскую область. Во время экскурсии по предприятию генеральный директор АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг и директор череповецкого предприятия Алексей Грибков рассказали министру о реализации в Череповце с 2012 года масштабной программы развития. На нее ФосАгро направила свыше 170 млрд рублей.

Так, в прошлом году в череповецком комплексе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию технологической системы по производству серной кислоты СК-3300 мощностью 3 300 тонн моногидрата в сутки. Также был запущен железнодорожный узел Криолит-Нелазское с участком примыкания к Октябрьской железной дороге. Кроме того, после модернизации был запущен в эксплуатацию единственный в стране цех фтористого алюминия. Его мощность возросла с 57 до 73 тысяч тонн в год. Ранее в рамках инвестпрограммы были введены высокотехнологичные производства аммиака мощностью 760 тысяч тонн в год и гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн.

В результате, по сравнению с 2012 годом, предприятие вдвое увеличило производство минеральных удобрений, создало более 650 высококвалифицированных рабочих мест. А налоговые отчисления компании в бюджет Вологодской области достигли рекордных показателей и составили в 2021 году 9 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2022 года они вырастут более чем в 1,5 раза.

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

Общий объем инвестиций в развитие производств компании «ФосАгро» за период с 2012 года составил более 400 млрд рублей, в том числе более 150 млрд за последние три года. При этом темпы инвестиционного развития предприятий Группы продолжают увеличиваться: в 2022 году на эти цели направлено почти 64 млрд рублей, на треть больше, чем в прошлом.

Ключевым инвестиционным объектом Стратегии развития ФосАгро до 2025 года является строительство нового завода-миллионника в Волхове. Инвестиционный проект с объемом вложений порядка 34 млрд рублей стартовал в марте 2019, а выход новых производств на проектную мощность намечен на 2023 год. Этот проект - одно из пилотных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно было подписано Министерством экономического развития, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года.

На сегодня в Волхове уже модернизированы производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, проведено техническое перевооружение цеха по производству серной кислоты, возведены новые энергетические объекты – комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации на 85%. В результате проведенной на предприятии коренной модернизации годовой объем производства экстракционной фосфорной кислоты по сравнению с 2019 годом увеличен до 500 тыс. тонн, минеральных удобрений – более 880 тыс. тонн, серной кислоты – до 1100 тыс. тонн. Обеспечены режимные условия для включения в сеть турбогенератора мощностью 34 МВт. Кроме того, ведется строительство нового участка по производству водорастворимых минеральных удобрений мощностью 43,5 тыс. тонн в год. Его пуск завершит масштабную программу развития Волховского производственного комплекса ФосАгро. Новый завод вместе с электростанцией строится в рамках долгосрочной стратегии развития Группы «ФосАгро» до 2025 года.

- Опыт компании «ФосАгро» показывает, что механизмы стимулирования инвестиционной активности реально работают: вводятся новые мощности, растет оборот, инвестиции, а в конечном итоге появляются новые рабочие места и материальный достаток для людей. В лице «ФосАгро» видим надежного, системного игрока в российской промышленности, в секторе минеральных удобрений, который обладает стратегическим видением и реализует поставленные планы по развитию. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности страны, ведь в конечном итоге рекордные урожаи последних лет – это в том числе результат применения минеральных удобрений, – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Фото: Андрей КУДРЯШОВ.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

После визита в Череповец министр отправился в Вологду, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития Вологодской области с губернатором региона Олегом Кувшинниковым.

- «ФосАгро – наш надежный партнер на протяжении многих лет, один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Вологодской области. Благодаря непрерывному развитию производства, на череповецком промышленном комплексе компании создаются новые рабочие места, повышается уровень благосостояния работников и всего населения города. Что немаловажно, компания является образцом социально ответственного бизнеса, благодаря чему расширяется социальная инфраструктура нашего региона, строится новое жилье, спортивные и культурные объекты, реализуются образовательные и благотворительные проекты. Со своей стороны, мы готовы создавать комфортные условия для развития промышленного кластера в Вологодской области и поддержки наших промышленных флагманов, - подчеркнул по завершении совещания губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам генерального директора АО «Апатит» Александра Гильгенберга, набранные темпы развития производств компании стали возможны благодаря созданной федеральными властями эффективно функционирующей системе стимулирования инвестиционной активности бизнеса и благоприятному инвестиционному климату в регионах присутствия ФосАгро.

- Разработанные Минэкономразвития механизмы поддержки капиталовложений позволяют ФосАгро последовательно выполнять амбициозные задачи в рамках долгосрочной программы развития. В результате мы продолжаем увеличивать объёмы производства высокотехнологичной продукции, ожидая почти 5% роста её выпуска по итогам года. Столь высокие производственные результаты позволили компании в уходящем году более чем удвоить объёмы поддержки социальных и благотворительных проектов, резко нарастив налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Рекордная по объёмам инвестпрограмма-2022 на будущий год также будет расширена за счёт проектов развития рудно-сырьевой базы в Кировске и мощностей по производству высокотехнологичной продукции в Волхове, Череповце и Балакове, - подчеркнул Александр Гильгенберг.