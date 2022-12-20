Президент России вручил орден «Мать - героиня» петербурженке Ирине Скрипко, родившей 13 детей

Ирина Скрипко получила орден из рук президента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин вручил орден «Мать - героиня» жительнице Петербурга Ирине Скрипко. За свою жизнь она родила и воспитала 13 детей. У старших из них уже у самих есть дети. Торжественная церемония вручения госнаград прошла в Кремле.

- Орден вручается Скрипко Ирине Борисовне, город Санкт-Петербург, - сообщается в видео трансляции на сайте kremlin.ru.

Напомним, что о присвоении петербурженке возрожденного почетного звания «Мать - героиня» стало известно в конце ноября. После этого «Комсомолка» встретилась и Ириной Скрипко. женщина рассказала о том, как справиться с малышами и сделать так, чтобы дети не плакали. А также раскрыла секреты счастливой семейной жизни.

Справка «КП»:

Орден «Мать - героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Вместе со званием присуждается единовременная выплата в миллион рублей.