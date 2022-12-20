Главную новогоднюю елку зажгли на Дворцовой площади в Петербурге

Официально главную городскую елку зажгли 20 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До главного праздника страны остались считанные дни. Санкт-Петербург уже засиял яркими огнями и гирляндами. Оставалось только зажечь главную городскую елку. Накануне новогоднюю красавицу на Дворцовой площади нарядили, а 20 декабря - зажгли. Некоторым петербуржцам и гостям города посчастливилось увидеть роскошную сияющую елку еще 19 декабря.

- Официально елку зажгли только во вторник. А в понедельник гирлянды проверили в тестовом режиме, - рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что во время планирования Нового года в центре Петербурга акцент всегда делается на семейный отдых и украшения. Этот год не стал исключением. Главное новогоднее дерево в городе украсили игрушками из сказки «Щелкунчик и Мышиный король», которую хорошо знают и дети, и взрослые.

К слову, уже третий год подряд на Дворцовой площади устанавливают живую елку. До этого к Новому году ставили искусственное дерево. Но потом конструкция износилась, и по решению петербуржцев, которые проголосовали в опросе, елку заменили на настоящую.

- Я не уверен, что прошлая искусственная елка была очень дорогой. Да и было это давно. На мой взгляд она была не очень нарядной. Последние три года у нас ставят живую, - отметил Борис Пиотровский.

Напомним, с 19 декабря на Дворцовой площади работает Новогодняя почта. С 17:00 до 21:00 все желающие могут отправить праздничную открытку в любую точку России. И это бесплатно. Воспользоваться такой возможностью можно до 30 декабря.

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