«Про100 Новогодний марафон» на Радио «КП»: Знаменитости ответят на вопросы слушателей

На волне 92,0 FM «Комсомолка» вместе с гостями подведет итоги уходящего года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На календаре середина декабря, близится конец года - самое время подводить итоги. По традиции в декабре «Комсомолка» проводит большой радиомарафон. В эфире вместе с известными гостями и нашими слушателями говорим о том, что успели сделать, каких успехов достичь, а также строим планы на будущее.

В этом году ситуация особенная: 2022-й выдался насыщенным на столетние юбилеи. Образование СССР, движение пионерии, отечественный джаз и первое применение инсулина - с момента всех этих событий минул целый век.

Именно поэтому мы решили запустить «Про100 Новогодний радиомарафон». На волне 92,0 FM «Комсомолка» вместе с гостями подведет итоги уходящего года, а заодно постарается заглянуть в будущее.

Ведущие Радио «Комсомольская правда в Петербурге» Алеся Крупанина и Ольга Маркина в прямом эфире с 16:03 до 20:00 будут обсуждать самые разные вопросы. Все вместе будем вспоминать сто предметов, которыми запомнился СССР от авоськи до игры «Ну, погоди!» - звоните и расскажите нам о ваших главных вещах прошлого.

Гости марафона поделятся пионерским опытом, а также поговорят об известных личностях, которые когда-то были октябрятами и пионерами, но так и не успели стать комсомольцами. У известных медиков города мы спросим, как дожить до ста лет. Берите советы на заметку! Ну и, конечно, мы пофантазируем о том, каким будет 2023 год.

Участниками радиомарафона, как всегда, станут медийные личности Северной столицы: представители власти, медицины, культуры, искусства. Любой читатель «Комсомолки» сможет дозвониться в эфир, задать вопрос гостям или поделиться своими воспоминаниями и мыслями со всем Петербургом. Мы проводим марафон для тех, кто хочет поразмышлять о прошлом, настоящем и будущем страны и общества. Нам важно мнение и личный опыт каждого!

А ГОСТИ КТО?

- Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

- Советский и российский писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссер, заслуженный деятель искусств России Семен Альтов

- Знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов

- Джазовый мультиинструменталист и композитор, народный артист России Давид Голощекин

- Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант

- Советский и российский актер, общественный деятель, народный артист России Николай Буров

КСТАТИ

В финале марафона состоится концерт рок-группы «Торба-на-Круче». Бессменный лидер и автор текстов песен Максим Иванов исполнит хиты и пообщается с фанатами в прямом эфире. Кроме того, на концерте выступит Николай Кочнев - лидер и основатель групп «АЭРОплан» и Shizzlong.

ВАЖНО!

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