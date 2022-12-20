Годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 12,3% в ноябре 2022 года

Ранее инфляция составляла 12,6% Фото: Олег ЗОЛОТО

Годовая инфляция замедлилась в Петербурге в ноябре этого года. Ранее она составляла 12,6 процентов, а теперь снизилась до 12,3 процентов. На такой результат повлиял и рост цен в сегменте услуг с 12,1 до 12,9 процентов всего за один месяц.

- В ноябре, по сравнению с октябрем, сильно подорожали туристические поездки за границу. Это связано с тем, что количество направлений сократилось, и выросли издержки авиаперевозчиков из-за удлинения маршрутов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Центрального банка РФ.

При этом, в Северной столице седьмой месяц подряд снижается годовой темп прироста цен на продовольствие. В октябре он составлял 8,9 процентов, а в ноябре – 9,9. Стали медленнее расти цены на молочную и мясную продукцию. Благодаря уменьшению издержек сельхозпроизводителей – некоторые продукты даже стали дешевле.

Из-за понижения стоимости кормов для животных, стали доступнее молоко, творог, сыры, сливочное масло и некоторые виды колбас. Подешевели также куриные яйца и свинина.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: