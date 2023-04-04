«Можно думать о начале дачного сезона»: Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о приходе теплой весны

В Петербург вернется солнце и теплая погода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Календарная весна наступила в Петербурге еще месяц назад, но потепления и солнца жители города ждут до сих пор. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал, что долгожданное тепло придет в город уже на этой неделе. Об этом 4 апреля он сообщил в своем телеграмм-канале.

- В погоде наступает долгожданный перелом. С завтрашнего дня антициклон устойчиво начнет определять погоду в нашем регионе. Но сегодня пока холодно, хотя облачность с отдельными остатками снежинок уже уходит, - написал синоптик.

По его словам, ночи в Петербурге пока останутся прохладными с отрицательными температурами. 5 апреля воздух днем прогреется до пяти градусов со знаком плюс. А к концу недели столбики термометров поднимутся уже до 10 градусов.

Осадков и ветра в Северной столице не предвидится. Солнышко будет появляться, снег растает, а земля скоро подсохнет, обещает Александр Колесов.

- Так что к середине месяца можно уже будет думать о начале дачного сезона, но не Карельском перешейке, конечно, - обнадежил синоптик.