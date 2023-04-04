В Ленинградской области начали готовиться к следующему отопительному сезону. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Зимние холода уже позади, однако, как говорится в пословице, готовить сани надо летом. В Петербурге и Ленинградской области уже начались работы к новому отопительному сезону 2023-2024. Например, компания «Петербургтеплоэнерго» уже начинает температурные испытания тепловых сетей на следующую зиму.

Ранняя подготовка вызвана большим объемом работы: на температурную устойчивость к максимальным нагрузкам предстоит проверить 8,8 км тепловых сетей.

По стандартам каждый участок тепловой сети необходимо осматривать раз в пять лет. Иначе возникает риск дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор. В результате регион будет готов к холодам даже если они придут гораздо раньше обычного.

4 апреля испытания проведут в поселке Песочный на трубопроводах в квартале, ограниченном улицами Новостроек, Краснофлотской и Ленинградской. 6 апреля - в квартале города Песочный, ограниченном набережной реки Сестры, площадью Свободы, улицей Володарского, Северным переулком и Приморским шоссе. 11 апреля испытания пройдут на тепловых сетях поселка Молодежный, расположенных в границах улицы Волго-Донской, Октябрьской железной дорогой, Приморским шоссе и Финским заливом.

Для безопасной проверки в дни испытаний с 8.00 до 18.00 часов от тепловых сетей придется отключить отопление детских и лечебных учреждений, а также горячую воду в домах. Однако, после этого можно будет не переживать за аварии и отключения тепла в будущем.

В тепловой компании напомнили, что в дни проведения испытаний нужно быть предельно внимательными и осторожными. Нельзя подходить к местам, откуда идет пар, заходить за рабочие ограждения и оставлять машину в охранной зоне тепловых сетей.

КОНКРЕТНО

Если вы увидели пар, протечку горячей воды или провалы в земле или асфальте - позвоните по экстренным телефонам 004, 112, а также телефонам аварийных служб +7(812) 233-00-08, +7(812) 434-00-16.