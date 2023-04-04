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Общество4 апреля 2023 10:40

Петербург занял второе место в рейтинге комфортных для проживания городов-миллионников

Северная столица уступила только Москве
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург вошел в топ самых комфортных городов России.

Петербург вошел в топ самых комфортных городов России.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург вошел в топ самых комфортных для проживания российских городов-миллионников. Город набрал 264 балла из 360 возможных и уступил только Москве. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

- Такие высокие результаты достигнуты из-за создания в городе разнообразных удобных и современных общественных пространств, которые появились в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», - говорится в сообщении ведомства.

Индекс рассчитало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Результаты используются, чтобы в дальнейшем составить рекомендации по улучшению городской среды. Все города страны разделили на десять групп по климатическим условиям и размеру.

При составлении топа самых комфортных для проживания городов специалисты обращают внимание на такие критерии, как жилье, зеленые территории, улично-дорожная сеть, инфраструктура, общегородское пространство, экологичность и другие показатели.

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