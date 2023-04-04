Дарье Треповой предъявили обвинение в теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский

Дарье Треповой предъявили официальное обвинение в совершении теракта в Петербурге / Фото: СК

Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой. Девушка обвиняется в том, что она совершила теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, а также пострадали 40 человек. Об этом в ведомстве заявили 4 апреля 2023 года.

- Согласно данным следствия Дарья Трепова 2 апреля, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский, - сообщили в комитете.

После того, как девушка подарила статуэтку, она поспешила покинуть помещение кафе. В этот момент прогремел взрыв. Военкор погиб на месте. Еще 40 человек пострадали, получив осколочные ранения, а также ожоги и многие другие травмы.

Сама Дарья сначала скрылась в съемной квартире на Васильевском острове, где отрезала себе волосы, чтобы изменить внешность, а после, пытаясь запутать следы, колесила по городе на такси и в итоге спряталась в квартире на севере города, где ее и задержали утром 3 апреля.

Изначально по факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако позже следственный комитет переквалифицировал дело по статье о терроризме.

На данный момент следствие подало ходатайство в суд с просьбой избрать меру пресечения Треповой в виде ареста.

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