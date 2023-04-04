Обвиняемую в теракте в Петербурге Дарью Трепову доставили к Басманному суду в Москве

Басманный суд выберет меру пресечения Дарье Треповой. Фото: СОЦСЕТИ

Дарью Трепову доставили к Басманному районному суду. 4 апреля террористку привезли в московский аэропорт Домодедово. Около здания суда она была ровно в 15:00. Подозреваемую сопровождали сразу несколько сотрудников ФССП России.

- Дарье Треповой предъявлено обвинение по двум статьям: «террористический акт» и «незаконное ношение взрывчатых устройств», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации.

Обвинение просило для Треповой заключения под стражу до 2 июня. После трех часов дня началось судебное заседание, на котором должны принять решение, где Дарья будет находиться во время расследования уголовного дела.

Напомним, теракт в петербургском кафе произошел вечером 2 апреля. Обвиняемая пришла на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским и подарила ему золотую статуэтку в форме бюста. Позже этот подарок взорвался: военкор погиб. По последним данным, из-за взрыва пострадали 40 человек. Пять из них остаются в тяжелом состоянии.

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