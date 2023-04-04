Смольный расширит перечень адресов, где будет действовать платная парковка

Перечень улиц с платными парковками расширят в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Петербурга внесло изменения в постановление о территориях, где будет действовать платная парковка. На некоторых улицах поменяют требования. Также планируется расширить перечень улиц с платными парковками. Соответствующий документ опубликован 4 апреля на сайте Смольного. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

- Платная парковка появится на Парфеновской улице: от набережной Обводного канала до Митрофаньевской улицы, - говорится в документе.

В основном, в постановлении речь идет о Петроградском районе, где платные парковки будут действовать только с июля. Платная зона увеличится на Большом проспекте Петроградской стороны. Там добавятся участок от Введенской улицы до нечетной стороны Каменноостровского проспекта, а также от Малой Невы до нечетной стороны Введенского проспекта.

Расширится также платная зона на Большой Пушкарской улице. Туда добавят участок от Съезжинской улицы до Воскова. Платить за парковку придется также на Введенской улице: от Большой Пушкарской до четной стороны Кронверского проспекта. На Пионерской улице платная парковка охватит участок от Новоладожской улицы до четной стороны набережной Адмирала Лазарева.

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