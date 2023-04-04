Петербуржец отсудил более 30 млн рублей у автопроизводителя за неисправный Genesis G90

Петербуржец отсудил более 30 млн рублей у автопроизводителя за неисправную машину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский суд Петербурга обязал автопроизводителя выплатить петербуржцу более 30 миллионов рублей из-за регулярных поломок машины марки GENESIS G90. Мужчина подал в суд на компанию из-за нарушений прав потребителей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд обязал дилера оплатить все судебные расходы пострадавшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Пострадавший приобрел автомобиль в 2021 году за 2 980 000 рублей. По договору, гарантия на транспорт составляет четыре года вне зависимости от пробега с момента продажи первому покупателю. Отсчет обещанного обслуживания начался в 2019 г, – рассказали в пресс-службе.

Но на третьем году эксплуатации авто начались проблемы: сначала перестало регулироваться одно из сидений, потом загорелась ошибка подушки безопасности, через раз открывался багажник. Тогда владелец обратился к дилеру, чтобы починить машину.

Когда автомобиль провел в мастерской производителя более месяца, его вернули хозяину. Со слов мастера, машина была в абсолютно рабочем состоянии. Однако через несколько дней все вернулось на круги своя. Вновь обратившись в компанию, мужчине предложили подождать несколько дней, чтобы транспорт приняли в работу.

Мужчина получит более 30 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам разбирательства, суд обязал дилера выплатить мужчине не только стоимость автомобиля, но и почти 11 миллионов рублей разницы в стоимости новой и старой машины. Кроме того, производитель оплатит неустойку за проченную выплату стоимости сломанного транспорта в 8,5 миллиона рублей, 50 тысяч компенсации морального вреда, штраф в 11,3 миллиона рублей. Вернут пострадавшему и деньги за оценку автомобиля на рынке, две судебные экспертизы и услуги представителя. И даже госпошлину в 45 500 рублей.