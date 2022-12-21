Бриллиантовая уверенность: SUNLIGHT запустил сервис «Пожизненная гарантия»

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Ювелирные украшения - дорогое и ценное удовольствие. И покупая изделия, хочется быть на сто процентов уверенным в их качестве и долговечности.

Отличное решение в таких случаях - гарантия на товар. В преддверии Нового года Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT запустила сервис «Пожизненная гарантия» на ювелирные украшения SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии».

Коллекция «Бриллианты Якутии» уже успела зарекомендовать себя среди покупателей со всей страны, как украшения превосходного качества. Становясь счастливым обладателям изделий этого бренда, можно также получить сертификат на его пожизненную гарантию. Это значит, что теперь не стоит переживать из-за обнаружения какой-то проблемы в вашей ценной покупке - можно в любое время обратиться в магазин SUNLIGHT. Специалисты проведут проверку качества и если заметят недостаток, то товар сразу же можно будет обменять или заказать ремонт.

«Бриллианты Якутии» - это огромный выбор роскошных драгоценностей из всех видов золота и платины. Особой популярностью пользуются ценные желтые бриллианты. Их содержат 22 изделия в классическом дизайне, которые подойдут любому. Пусеты, подвески и кольца, выполнены в желтом золоте 585 пробы с ручной закрепкой бриллиантов в эталонной огранке «круг» с 57-ю гранями и огранке «кушон».

СПРАВКА

Украшения «Бриллианты Якутии» можно приобрести как на сайте, так и в мобильном приложении SUNLIGHT. Этой зимой можно оформить заказ с бесплатной доставкой по всей стране.